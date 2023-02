La Primavera pareggia

04 feb 2023

Parità tra Cagliari e Frosinone. In vantaggio al 13' con un gol da calcio d'angolo di Condello, gli ospiti si salvano contro la qualità del Cagliari, che pareggia con Griger al 36' e sfiora spesso la rete. Punto prezioso, classifica che rimane corta, si continua a lavorare in una stagione finora densa di soddisfazioni.

LE SCELTE

Senza Vinciguerra e Cavuoti infortunati, Filippi opta per Masala e Pulina con Griger in attacco, mediana Caddeo-Belloni-Carboni, in difesa Zallu e Idrissi con Palomba-Veroli al centro, tutti davanti a Lolic.

GRANDE REAZIONE

Primi 13' di studio tra le due squadre, sotto il cielo plumbeo e lo sferzante vento freddo che imperversa. Prima chance e gol ciociaro: gol "olimpico" di Condello dalla sinistra, Lolic è battuto direttamente dalla bandierina. Poi è solo Cagliari: i rossoblù ruminano calcio e dominano. Al 26' Masala su punizione dal limite incoccia sulla traversa, al 27' Palmisani è miracoloso su Masala dalla distanza. Sul corner seguente Zallu si avvita ma la palla è out. Al 31' ancora Masala e ancora traversa, quindi al 32' Belloni fuori dopo una bella manovra. E al 36' ecco il sacrosanto pareggio: Carboni viene trovato splendidamente tra le linee, controllo e assist per Griger che di prima infila la porta. Il primo tempo, spettacolare, finisce così con un ammonito per parte e un Cagliari pregevole.

GRANDE LOTTA

La ripresa inizia con Selvini che al 48' calcia fuori dopo essere stato trovato con molta intelligenza. Al 51' è Zallu miracoloso su Cangianello. All'ora di gioco dentro Konate e Sulis per Griger e Idrissi. La gara è ruvida e ci sono meno occasioni, al 72' Konate calcia bene ma fuori di poco dopo essere scappato in profondità. Ma la salita sia fa ripida al 75' quando Masala (ammonito poco prima per proteste) va a terra in area e l'arbitro vede simulazione: espulsione. Il Cagliari reagisce alla grande e Carboni sfiora un super gol col destro, dribbling e tiro, miracolo di Palmisani. ll Cagliari fa la partita e ci prova in tutti i modi, si fa male Konate ed entra Deriu per i 4' di recupero. Il risultato non cambia, finisce 1-1.