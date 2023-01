Filippi: "Un punto positivo"

29 gen 2023

Dopo il 2-2 di Verona contro l'Hellas, Michele Filippi analizza così la prova della Primavera rossoblù. "Credo che sia l'ennesima dimostrazione di come questo campionato richieda grande costanza dal punto di vista dell'applicazione e dell'atteggiamento in ogni momento, curando il dettaglio. Oggi nel primo tempo non siamo riusciti ad azzannare la partita come serviva, pur interpretandola nel modo giusto dal punto di vista dei concetti, e siamo stati puniti per alcune disattenzioni che non puoi concederti se vuoi essere protagonista. Nella ripresa siamo venuti fuori con intensità e qualità, non avremmo rubato nulla in caso di vittoria, e le tante occasioni create ma non sfruttare ci devono insegnare che bisogna sempre credere nel lavoro e nei propri valori".

"È un punto positivo, contro un avversario che viene da una striscia di risultati utili molto lunga e che ha messo in campo quello che ci aspettavamo: fame, fisicità, corsa. Siamo stati bravi a reagire, nella prima parte è mancata la convinzione che invece ad un certo punto ci ha portati a prendere in mano la gara. Non è bastato per vincerla, dispiace ma ci portiamo a casa diverse note liete e la voglia di migliorare sotto il profilo del cinismo e dell'approccio in ogni gara".