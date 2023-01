Pari per la Primavera

29 gen 2023

Finisce 2-2 tra Hellas Verona e Cagliari nel campionato Primavera 1 TIM, penultima giornata del girone d'andata. Buon punto per i rossoblù, bravi a rientrare dal doppio svantaggio, con un secondo tempo di personalità e qualità che avrebbe potuto portare a una vittoria tanto pesante quanto meritata.

SUBITO SOTTO

Parte forte l’Hellas che al 5’ è vicina al gol con Ebengue, pescato su corner da Bernardi ma che non trova la mira giusta. Al 9’ Masala perde il tempo in transizione, poi all’11’ Lolic è decisivo su El Wafi che inzucca la punizione di Patanè. Al quarto d’ora Calabrese da due passi manda fuori il tap-in. Il Cagliari reagisce con Delpupo (tiro fuori dalla distanza) e con la grande chance al 24’, quando l’argentino dribbla Calabrese ma tira fuori col mancino. E l’Hellas Verona passa al 25’: Caia irrompe tra Palomba e Lolic e infila il vantaggio. Gli scaligeri raddoppiano dopo che Griger, al 34’, calcia fuori non sfruttando una disattenzione difensiva. Ebengue incorna il calcio d’angolo di Patanè per il 2-0. Ma non è finita, perché Pulina al 45’ tira forte e preciso da fuori, accorciando in modo provvidenziale prima del riposo.

ZALLU LA RIPRENDE

Pronti, via e Zallu fa 2-2: lo zampino del numero 2 di Castelsardo è decisivo. Il Verona ci prova con Patanè (due volte) ma senza precisione. Il Cagliari – mentre si avvia la girandola dei cambi – insiste e prende in mano la gara. Zallu al 63’ trova la parata di Boseggia. Delpupo al 65’ tira fuori, quindi al 66’ Patanè facile su Lolic. La grande chance arriva al 77’ con Palomba che in mischia manda alto. All’89’ è Belloni a poterla sbloccare ma non inquadra la porta arrivando a rimorchio. E al 90’ Griger non inquadra il bersaglio di testa. Nel recupero l’ultimo tiro è di Idrissi, alto. Finisce così. 

IL TABELLINO

HELLAS VERONA: Boseggia; Ebenguè, Calabrese, El Wafi; Verzini(dal 74' Larsen), Riahi, Schirone, Patanè(dal 86' Signorini), Bernardi; Cazzadori(dal 82' Cisse), Caia. A disp.: Ravasio, Toniolo, Matyjewicz, De Franceschi, Nitri, Furini, Diao Balde, Nwanege. (all. Sammarco).

CAGLIARI: Lolic; Zallu, Palomba (C), Veroli(dal 69' Pintus), Idrissi(dal 92' Martino Coriano); Carboni, Caddeo(dal 69' Belloni), Del Pupo; Masala(dal 69' Deriu), Griger, Pulina(dal 57' Konate). A disp.: Iliev, Conti, Kosiqi, Vitale, Mameli, Sulis. (all. Filippi).

ARBITRO: Sig. Alessandro Di Graci sez. Como

AMMONITI: Calabrese (V); Veroli (C); Pulina (C), Riahi (V), Schirone (V), Ebenguè (V)

Espulsi: Ebenguè (V)

MARCATORI: Caia (V); Ebenguè (V); Pulina (C); Zallu (C)