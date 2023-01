Filippi: "Prestazione di alto livello"

21 gen 2023

Michele Filippi commenta così la vittoria sulla Roma capolista della sua Primavera.

“Una vittoria pesante contro la squadra più forte del campionato. Siamo cresciuti rispetto a Bologna, con questa energia e volontà possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sicuramente con una settimana piena di lavoro alle spalle le prestazioni qualitativamente sono più alte“.



"A volte ci può stare difendere più bassi. Dobbiamo essere un pizzico più aggressivi, oggi lo abbiamo fatto per una parte della gara, occorre estendere questi periodi durante la sfida, ma ai ragazzi posso solo dire che sono stati molto bravi".



"Negli ultimi tempi ci è mancato qualche calciatore ma chi entra non fa mai mancare il suo supporto. Konate e Del Pupo hanno fatto un’ottima prestazione, siamo orgogliosi di poter essere una risorsa per la prima squadra. È un orgoglio riuscire a ottenere la vittoria contro la prima in classifica schierando finanche ragazzi del 2006, continuiamo su questa strada".