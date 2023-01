Primavera super, Roma battuta

21 gen 2023

Vittoria pesante all'ultimo respiro per la Primavera rossoblù contro la Roma capolista, superata 2-1 con gol allo scadere di Carboni, autore di una doppietta.

LE SCELTE

Senza Zallu, Cavuoti e Griger, Filippi rilancia Delpupo al rientro dal lungo stop e Konate fa la punta con Vinciguerra e Belloni a supporto. In mezzo Delpupo è con Carboni e Caddeo, in difesa - davanti a Lolic - Sulis, Palomba, Veroli e Idrissi.

AVANTI CON CARBONI

La gara inizia subito in modo spumeggiante, con Konate vicinissimo alla rete (diagonale deviato dal difensore dopo imbeccata di Caddeo). Sul corner seguente Veroli incorna ma la palla è fuori di poco. Al 14' Caddeo col siluro da fuori, palla out ma bella iniziativa. Al 16' la Roma risponde con una pregevole azione che porta Pagano al tiro, fuori di un soffio. Al 18' Vinciguerra col destro dopo splendido aggancio volante, palla out di pochissimo. La Roma fa gioco ma il Cagliari si difende con ordine, la gara si fa più spenta col passare dei minuti, fino al 45' quando uno spiovente in area trova Palomba che anticipa il portiere: tocco sul capo del capitano, rigore che Carboni sbaglia (parato) ma ribadisce in rete per il vantaggio prima dell'intervallo.

ESPLOSIONE ROSSOBLÙ

La Roma inizia forte la ripresa e va vicina al gol al 55' con Majchrzak che manda alto il colpo di testa. Il polacco al 59' fa centro su sviluppo da angolo per l'1-1. Il Cagliari risponde subito: punizione laterale guadagnata da Konate con una grande falcata, mischia che Veroli per poco non trasforma in oro. A 15' dalla fine Filippi opta per Pulina al posto di Belloni, la gara si fa sempre più intensa e combattuta. Dentro anche Conti e Deriu per Konate e Delpupo. Si entra nel recupero dopo tanta lotta senza però occasioni degne di nota, fino all'ultima ripartenza rossoblù: Pulina vola via, Idrissi mette al centro, Carboni a rimorchio non sbaglia e fa esplodere Asseminello.