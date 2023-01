Filippi: "Imprecisi e un po' appannati"

15 gen 2023

Il tecnico della Primavera rossoblù Michele Filippi analizza così la sfida persa per 3-2 in casa del Bologna. 

“Non siamo stati perfetti in determinate situazioni della gara e alla fine abbiamo pagato dazio. Di fronte avevamo un Bologna che, come noi, fa parte di un folto gruppo di squadre in grado di dire la propria in questo campionato: una squadra fisica, con gamba e qualità per punirti in zona gol. L’avevamo ripresa molto bene, con coraggio e lucidità mettendo in pratica ciò su cui lavoriamo, purtroppo non abbiamo gestito la fase immediatamente successiva al pareggio e siamo andati al riposo sotto di un gol in una situazione complicata a livello psicologico”.

Nella ripresa non c’è stata la forza di riagguantare il Bologna o addirittura di ribaltare del tutto la situazione. “Probabilmente è affiorata anche un po’ di stanchezza alla terza partita in una settimana dopo la lunga sosta. Il calendario è fitto per tutti e bisogna farci i conti senza recriminazioni, abbiamo dalla nostra la capacità di soffermarci sul dettaglio e su ciò che magari non è andato al meglio in partita e quindi continueremo a lavorare. Ora la Roma? Sono primi in classifica, vengono da due sconfitte ma conta relativamente: la strada è lunga e il nostro percorso è fatto di una tappa per volta da affrontare sempre con attenzione e voglia di migliorarsi”.