Primavera sconfitta in trasferta

15 gen 2023

Sconfitta per il Cagliari Primavera a Bologna, si ferma così la corsa dei ragazzi di Michele Filippi dopo quattro vittorie consecutive. Il Bologna vince 3-2 con tutti i gol segnati in un primo tempo scoppiettante. Cagliari bravo a rientrare dallo 0-2, ma allo scadere della prima frazione il gol decisivo premia gli emiliani.

LE SCELTE

Filippi opta per Masala e Vinciguerra con Griger nel tridente offensivo. In mediana Belloni e Caddeo con Carboni, mentre Cavuoti è ancora ai box. Difesa con il ritorno di Pintus accanto a Veroli, sugli esterni Zallu e Sulis.

GIOSTRA DEL GOL

Dopo un primo quarto d’ora di studio, Raimondo sblocca la gara concretizzando il contropiede e infilando l’angolo alle spalle di Lolic al 14’. Il Cagliari reagisce ma non trova sbocchi, così è Mazia a provarci col destro incappando nella ribattuta di Pintus. Al 24’ il primo cambio forzato per Filippi: Zallu non ce la fa, dentro Idrissi e Sulis si sposta a destra. Dopo il giallo a Vinciguerra per fallo su Bynoe, al 29’ il Bologna fa bis: grande azione felsinea e Urbanski non perdona. Il Cagliari si scuote e va al tiro con Caddeo e Vinciguerra dopo la mezzora, così al 34’ Carboni accorcia con un gran destro dal limite che non perdona il portiere di casa. E al 44’ Griger pareggia: solita trama a sinistra, Idrissi per Griger che in anticipo sul primo palo segna da grande centravanti. Ma allo scadere Anatriello gela tutti e fa 3-2 prima del riposo, infilando il sinistro a giro nel palo lontano dopo assist di tacco del compagno.

CACCIA AL PARI, SENZA PROFITTO

La ripresa vede Konate in campo per Masala, il Cagliari fa la partita per larghi tratti ma non riesce a ottenere rilevanti opportunità per impattare nuovamente. Al 64’ ancora Idrissi per Griger, incornata sulla traversa che lascia grandi rimpianti. Filippi lancia Pulina sul terreno di gioco, tra gli ammoniti ci sono Veroli e Mercier, poi Griger per una scaramuccia in area bolognese. La cronaca è avara di spettacolo, Raimondo al 68’ impegna Lolic, mentre al 73’ Griger si libera ma il tiro non è impossibile per Franzini. Lo slovacco non si arrende mai e all’80’ va col mancino, fermato in corner. Il finale è convulso e di caccia al pareggio, ma l’ultima emozione è l’incornata di Pintus bloccata dal portiere.



IL TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI PRIMAVERA 3-2

Bologna: Franzini; Mercier (86' Wallius), Stivanello, Motolese, Corazza; Urbanski (86' Maltoni), Bynoe, Rosetti; Anatriello (82' Busato), Mazia (67' Diop); Raimondo. A disposizione: Gasperini, Verardi, Karlsson, Mmae, Corsi, Ebone, Menegazzo. Allenatore: Luca Vigiani

Cagliari: Lolic; Zallu (23' Idrissi), Pintus, Veroli, Sulis; Caddeo (83' Mameli), Carboni, Belloni (65' Pulina); Masala (46' Konate), Griger, Vinciguerra. A disposizione: Wodzicki, Iliev, Palomba, Conti, Kosiqi, Vitale, Arba, Martino. Allenatore: Michele Filippi

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Iacovacci-Cherchi)

Ammonizioni: Vinciguerra, Belloni, Veroli, Mercier,

Reti: 14' Raimondo (B), 29' Urbanski (B), 34' Carboni (C), 44' Griger (C), 46' Anatriello (B)