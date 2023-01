Primavera TIM Cup, rossoblù eliminati

11 gen 2023

Sconfitta rossoblù ad Asseminello, dove il Torino vince per 2-1 e accede ai quarti di finale della Primavera TIM Cup. I gol nella ripresa: Jurgens e Weidmann per il Torino, Masala su rigore per il Cagliari.



PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Succede relativamente poco nella prima frazione, bisogna aspettare il 28' per rompere le schermaglie e vedere il tiro di Ruszel che dal limite va vicino al palo difeso da Iliev. Poco dopo Conti incassa il primo giallo della partita, mentre al 34' Vinciguerra non arriva di poco sul traversone da sinistra.

UNO-DUE TORINO

Il Torino la sblocca al 65' con Jurgens che infila il tap-in dopo la traversa di Ruiz. Al 67' Griger non trova la conclusione a tu per tu con Servalli. Al 72' vola Iliev su Weidmann, quindi al 76' Servalli salva su tiro di Carboni. Il Torino raddoppia al 78': Weidmann scappa in contropiede e in diagonale non sbaglia. La reazione rossoblù è veemente e all'88' trova compimento nel rigore trasformato da Masala. In pieno recupero Griger ha la chance per il pari ma non trova la mira giusta, finisce così con il passaggio del turno dei granata.