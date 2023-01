Primavera, battuta l'Atalanta

07 gen 2023

Vittoria importantissima per la Primavera rossoblù, che batte 1-0 l'Atalanta ad Asseminello - davanti a buona parte della prima squadra e di mister Ranieri con il suo staff - dando seguito alla striscia positiva con cui aveva chiuso la prima parte di stagione tuffandosi nella lunga pausa. Decide il gol di Griger al 70', con lo slovacco che aveva calciato alto un rigore nel primo tempo.

LE SCELTE

Tante novità nell’undici scelto da mister Filippi, che schiera Zallu, Pintus, Veroli e Sulis a protezione di Lolic. Centrocampo affidato a Caddeo-Carboni-Belloni, mentre davanti sono Vinciguerra e Pulina a dare sostegno alla punta centrale Griger.

INIZIO EQUILIBRATO

I primi venti minuti di gara scorrono equilibrati, entrambe le squadre si studiano in attesa di trovare il varco vincente. La svolta potrebbe arrivare al 19’, quando Zallu viene atterrato in area e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto va Griger che manda a lato.

AL RIPOSO SUL PARI

Al 33’ è Pulina a rendersi pericoloso con un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra del portiere, poco prima era stata l’Atalanta a farsi vedere in avanti con un’altra conclusione fuori dallo specchio della porta. Si va al riposo sullo 0-0.

GRIGER LA SBLOCCA

Succede poco in avvio di secondo tempo, con l'Atalanta che ci prova con Vorlicky e il Cagliari a rispondere con Griger, senza particolari sussulti per i due portieri. All'ora di gioco Griger va più vicino alla rete, ma il colpo di testa è a lato, quindi dieci minuti dopo il gigante slovacco la sblocca: azione manovrata, Idrissi trova il centravanti che non perdona. A questo punto il Cagliari legittima con Caddeo (rovesciata parata) e Zallu (a terra ma non c'è fallo), quindi l'Atalanta si riaffaccia con Cellerino (Lolic respinge) e Colombo (alto). Si entra quindi negli ultimi minuti: l'Atalanta si sforza di trovare un pertugio, i rossoblù si difendono però con maturità e solidità, portando a casa l'ennesima vittoria e iniziando al meglio la nuova fase della stagione dopo la lunga pausa.





IL TABELLINO

CAGLIARI-ATALANTA PRIMAVERA 1-0

CAGLIARI: Lolic; Zallu(C), Pintus, Veroli, Sulis(dal 40' Idrissi); Belloni, Carboni(dal 84' Conti), Caddeo; Pulina, Griger(dal 84' Kosiqi), Vinciguerra(dal 66' Konate). A disp.: Wodzicky, Iliev, Palomba, Cogoni, Vitale, Ardau, Arba, Mameli, Martino Coriano, Caprile. All.: Michele Filippi

ATALANTA: Bertini; Del Lungo(dal 73' Cellerino), Guerini(dal 87' Bevilacqua); Tavanti; Regonesi, Colombo, Muhameti(dal 73' Falleni), Chiwisa(dal 79' Riccio), Palestra; De Nipoti(C), Vorlicky. A disp.: Maglieri, Bernasconi, Saleh, Roaldsoy, Ghezzi, Stavide, Tornaghi, Mendicino. All.: Marco.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

AMMONITI: Chiwisa (A), Falleni (A), Lolic (C)

RETE: 70' Griger