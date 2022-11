Primavera, ancora una vittoria

13 nov 2022

Ancora una straordinaria Primavera inanella la terza vittoria consecutiva e si porta a -1 dalla zona playoff. I ragazzi di Michele Filippi battono 1-0 il Cesena in trasferta grazie a un gol di Cavuoti al 77', che sublima un'ottima prestazione di tutti. Il campionato Primavera va ora in pausa (causa mondiali in Qatar) e riprenderà a gennaio.

LE SCELTE

Mister Filippi deve rinunciare a Palomba, squalificato. I centrali sono allora Pintus e Veroli, con Zallu e Sulis terzini. In porta gioca Iliev, all'esordio stagione al posto dell'infortunato Lolic. Centrocampo affidato a Cavuoti, Carboni e Kourfalidis. Davanti il tridente consolidato con Masala e Vinciguerra a sostegno della punta centrale Griger.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Entrambe le squadre approcciano la gara con vivacità e voglia di far gol. Tante occasioni da una parte e dall'altra, per il Cagliari è Vinciguerra il più pericoloso: la chance più interessante all'26' con Pollini che salva tutto.

AL RIPOSO SUL PARI

Il primo tempo termina senza reti ma non annoia mai: sul finale Iliev si mette in mostra con due interventi interessanti che spengono le speranze dei padroni di casa. Si va al riposo sul pari.

SFIORATO IL VANTAGGIO

Al bel ritmo nei primi 45' fa seguito una ripresa altrettanto divertente. Al 53' è ancora un super Iliev su Gessaroli che con il tacco devia da distanza ravvicinata, autentico miracolo del portiere bulgaro. Al 62' il neo entrato Konaté riceve da Cavuoti quello che è un rigore in movimento, murato all'ultimo da Elefante.

CAVUOTI DECISIVO

È Iliev il nemico numero uno dei padroni di casa: il portiere bulgaro continua a respingere tutti i tentativi avversari. Ai rossoblù manca solo il guizzo decisivo fino al 77', quando Cavuoti riceve da Zallu e insacca di testa alle spalle del portiere. Esplosione di gioia per lui (ammonito per essersi tolto la maglia), compagni e panchina: la sua rete sigilla la meritata vittoria, la terza consecutiva che proietta i rossoblù a -1 dalla zona playoff. Si chiude qui il 2022 del campionato Primavera. Si torna in campo a gennaio per Cagliari-Atalanta.





IL TABELLINO

CESENA-CAGLIARI 0-1

CESENA: Pollini; David, Lepri, Elefante, Bernardi (67' Spatari), Suliani, Ghinelli, Carlini (67' Barducci), Guidi, Gessaroli (82' Amadori), Ferrara (58' Sette). A disposizione: Galassi, Ferretti, Rossi, Casadei, Amadori, Liburdi, Sartini. Allenatore: Giovanni Ceccarelli

CAGLIARI: Iliev; Zallu, Pintus (86' Vitale), Veroli, Sulis, Cavuoti, Carboni (58' Konaté), Kourfalidis, Masala, Vinciguerra, Griger (79' Caddeo). A disposizione: Wodzicki, Arba, Coriano, Idrissi, Mameli, Kosiqi, Pulina. Allenatore: Michele Filippi

ARBITRO: Valerio Pezzopane di L'Aquila (Pragliola-Barcherini)

AMMONIZIONI: Suliani, Spatari (Ce), Sulis, Cavuoti, Vitale (Ca)

RETI: 77' Cavuoti