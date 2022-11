Filippi: "Dimostrata maturità"

06 nov 2022

Michele Filippi non può che essere soddisfatto dopo la vittoria in casa dell’Udinese che fa il paio con il successo di una settimana fa e rafforza le certezze della Primavera rossoblù.

“Era una gara piena di insidie”, commenta il mister. “Siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario, in una giornata dove il freddo e un campo in condizioni non perfette rappresentavano ostacolo significativo come si è visto nell’arco dei novanta minuti. Non è stata una partita molto pulita dal punto di vista tecnico, potevamo sicuramente fare meglio ma portare a casa sfide del genere ti restituisce consapevolezza nel lavoro che stai portando avanti”.

Le assenze non erano poche, ma le risorse a disposizione hanno risposto una volta di più presente. “Ho un gruppo di ragazzi estremamente disponibili, molti di loro non sono stati bene in questi giorni ma chi è sceso in campo ha dato prova di maturità e attenzione. C’è stata capacità di adattarsi al copione della partita, lo spirito di non arrendersi di fronte alla difficoltà dello svantaggio e la voglia di mettere la testa su ciò che avevamo preparato giocando con attenzione”.

Ora sotto col Cesena. “Il campionato è molto equilibrato, ci sono sempre sorprese dietro l’angolo e l’Udinese, che arrivava da due vittorie nelle ultime tre partite tra Coppa Italia e campionato, lo testimonia. Il Cesena sarà ugualmente un test duro, la classifica lascia il tempo che trova e non puoi mai distrarti. Oggi non lo abbiamo fatto e quindi andiamo avanti fiduciosi, sperando di recuperare chi oggi non è al top”.