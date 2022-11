La Primavera vince ancora

06 nov 2022

+ -

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera: a cadere è l'Udinese, battuta in trasferta grazie alle reti di Cavuoti e Carboni. Una conferma importante per i rossoblù, che volano a quota 16 punti in classifica.

LE SCELTE

Qualche novità nell'undici scelto da Michele Filippi, che ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Veroli, Yanken, Deriu e Belloni. Al centro della difesa giocano Pintus e Palomba, con Zallu e Sulis terzini e Lolic tra i pali. Mediana affidata a Kourfalidis, in prestito dalla prima squadra, Cavuoti e Carboni. Davanti spazio al tridente Masala-Vinciguerra-Pulina.

CAVUOTI RISPONDE A PAFUNDI

I padroni di casa approcciano la gara nel migliore dei modi e impiegano appena 7' per passare in vantaggio: bellissima la giocata personale del talento classe 2006 Pafundi, che con il mancino batte Lolic. L'avvio shock non spaventa il Cagliari, che riordina subito le idee e pareggia i conti al 12' con Cavuoti: l'abruzzese è lesto ad approfittare di una respinta Di Bartolo su Masala siglando la sua prima rete stagionale.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

La gara prosegue nel segno dell'equilibrio, entrambe le squadre hanno chance per riportarsi in vantaggio ma le difese reggono. Pericolosissimo Vinciguerra al 24', salva tutto il portiere bianconero. Poco prima del riposo ci prova Salah Basha lato Udinese. Una rete per parte nei primi 45'.

CARBONI NON SBAGLIA

Mister Filippi cambia Pulina per Griger a inizio ripresa ed è proprio lo slovacco a guadagnarsi un rigore al 68', che Carboni è freddo a realizzare regalando il vantaggio ai rossoblù. Risponde con poca precisione il solito Pafundi al 75'.

VINCE IL CAGLIARI

Il Cagliari gestisce il vantaggio da squadra intelligente e compatta, lasciando pochi spazi ai tentativi finali dell'Udinese. All'87' Cavuoti conclude da lontano ma non centra il bersaglio della porta. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine e decreta la meritata vittoria rossoblù.





IL TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 1-2

UDINESE: Di Bartolo, Abdalla, Guessand, Cocetta, Buta (65' Iob); Castagnaviz (89' Campanile), Centis (65' Bassi); Asante, Pafundi, Basha; Vivaldo. A disp.: Mosca, Mecchia, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Russo, Zunec, Nuredini, De Crescenzo, Armani, Caiazzo. All.: Jani Sturm

CAGLIARI: Lolic; Zallu, Palomba, Pintus, Sulis; Cavuoti, Carboni, Kourfalidis; Pulina (46' Griger), Masala (84' Caddeo), Vinciguerra (72' Konaté). A disp.: Iliev, Arba, Coriano, Idrissi, Vitale, Mameli, Kosiqi. All.: Michele Filippi

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani (Rignanese-Merciari)

AMMONIZIONI: Abdalla, Vinciguerra, Konaté, Palomba, Salah Basha

RETI: 7' Pafundi (U), 12' Cavuoti (C), 69' Carboni rig. (C)