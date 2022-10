La Primavera riprende a correre

30 ott 2022

Serviva una reazione importante dopo la pesante sconfitta contro la Juventus e così è stato: Palomba e compagni disputano una grande gara, forse la migliore della stagione, conquistando tre punti contro un ottimo Sassuolo. 4-2 il risultato finale, decidono la doppietta di Griger e le reti di Pulina e Konaté.

LE SCELTE

Mister Filippi schiera Pulina dal primo minuto, in avanti con Vinciguerra e Griger. A difesa di Lolic si muovono Zallu, Palomba, Veroli e Sulis. Centrocampo affidato a Cavuoti, Carboni e Caddeo.

ROSSOBLÙ AVANTI DI DUE

Bastano 7’ al Cagliari per portarsi in vantaggio: ci pensa Pulina con uno splendido tiro a giro di destro su cui nulla può il portiere ospite. Al 17’ Griger raddoppia: il centravanti slovacco in scivolata insacca la sfera dopo uno svarione difensivo del Sassuolo.

RIMONTA NEROVERDE

Alla mezz’ora Veroli commette fallo su Russo e l’arbitro fischia il rigore: Bruno trasforma dando il via alla rimonta ospite. La completa lo stesso Russo al 34’: si va al riposo con le squadre sul 2-2.

ANCORA GRIGER

Troppo determinati quest'oggi i rossoblù per farsi abbattere dal pareggio del Sassuolo: al 48' un gigantesco Cavuoti sfreccia sulla fascia e serve Griger nel mezzo, bravo a insaccare di destro la palla del nuovo vantaggio.

KONATÉ CHIUDE LE CONTESE

A porre la parola fine sul match è il neo entrato Konaté, per la prima volta a segno con la maglia della Primavera, conquistata dopo una lunga trafila nel settore giovanile rossoblù: il classe 2006 anticipa il portiere con una zampata da attaccante consumato e sigilla il risultato sul 4-2.





IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 4-2

CAGLIARI: Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Sulis; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Viniguerra (83′ Mameli), Griger (73′ Konaté), Pulina (59′ Masala). A disp.: Iliev, Arba, Idrissi, Pintus, Vitale, Conti, Kosiqi. All. Filippi.

SASSUOLO: Zacchi; Loefen, Pieragnolo (62′ Ryan), Cannavaro, Casolari; Kumi, Baldari, Toure (62′ Sasanelli); Mandrelli (74′ Cinquegrano), Russo, Bruno (85′ Mata). A disp.: Theiner, Abubakar, Lolli, Miranda, Foresta, Zaknic, Loporcaro. All. Bigica.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara

RETI: 7′ Pulina (C), 17′ Griger (C), 30' Bruno (S), 34′ Russo (S), 48′ Griger (C), 81′ Konaté (C)