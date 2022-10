Filippi: "Occasione per maturare"

21 ott 2022

+ -

Michele Filippi commenta così la sconfitta in casa della Juventus subita dalla Primavera rossoblù.



"Siamo incappati in una giornata storta, al cospetto di una squadra molto forte. Il risultato non rispecchia ciò che siamo, quello che stiamo facendo e abbiamo dimostrato prima di oggi. Nell’ambito di un percorso di crescita si può incappare in giornate così, non deve succedere ma purtroppo il calcio è anche questo. Occorre imparare da certe esperienze negative, bisogna sapere rimanere in partita nei momenti di difficoltà senza buttarsi nello sconforto e nella frustrazione. Questo gruppo può fare molto di più, lo abbiamo detto dopo risultati positivi e lo ribadiamo a maggior ragione oggi con lo spirito di chi può, deve e vuole rialzarsi attraverso il lavoro quotidiano. Di sicuro il primo che si deve sentire responsabile in queste situazioni è l'allenatore".