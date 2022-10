Primavera battuta

21 ott 2022

+ -

Sconfitta per la Primavera rossoblù che cede alla Juventus per 6-0 in quel di Vinovo. Si ferma la corsa dei ragazzi di Michele Filippi dopo tre risultati utili in fila.

Subito in salita il pomeriggio, con i bianconeri che colpiscono il palo al 1' con Anghelè su tiro radente. Al 5' Hasa firma il vantaggio, all'11' Anghelè col mancino fa 2-0, la terza marcatura al 19' con Huijsen che trasforma dal dischetto, dopo che al 15' Griger non era riuscito ad arrivare sulla sfera. Il 4-0 al 31' con Yildiz che completa una volata solitaria.

Reazione sarda con Cavuoti (sul fondo) e Mameli (respinge Daffara), poi nella ripresa i rossoblù danno segnali di voglia di rivalsa. Al 50' Konate in rovesciata sotto misura non trova la porta. Un minuto dopo Daffara deve impegnarsi per respingere il tiro ancora di Konate. Stesso esito al 66' sulla conclusione di Carboni, mentre al 68' l'incornata di Palomba è fuori misura. All'81' il 5-0 di Nicolò Turco e al 90' il 6-0 di Mbangula che suggellano la netta affermazione torinese.



IL TABELLINO

Juventus: Daffara, Turco S., Citi, Huijsen (45′ Dellavalle), Rouhi (72′ Morleo); Doratiotto, Nonge (54′ Ledonne), Hasa (78′ Domanico), Mbangula; Anghelé, Yildiz (54′ Turco). All. Montero. A disp. Scaglia, Valdesi, Strijdonck, Ripani, Maressa, Mancini.

Cagliari: Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (45′ Sulis); Mameli (45′ Konaté), Carboni, Cavuoti; Masala (45′ Caddeo), Vinciguerra (80′ Pulina), Griger (62′ Kosiqi). A disp. Iliev, Renna, Arba, Cogoni, Pintus, Conti, Deriu. All. Filippi.

Ammonizioni: Cavuoti, Huijsen

Reti: 5' Hasa, 11' Anghelè, 19' Huijsen rig., 31' Yildiz, 81' N. Turco, 90' Mbangula.