Filippi: "Migliorare nei dettagli"

Dopo l'1-1 interno contro la Sampdoria, Michele Filippi analizza quanto fatto sul prato di Asseminello.

CURA DEL DETTAGLIO

"Siamo stati bravi a condurre la gara per larghi tratti, dispiace non essere stati perfetti nei dettagli che poi fanno la differenza tra vincere una gara o meno. Serviva un po' di determinazione in più, quella messa contro Napoli e Lecce, dovremo progredire per portare a casa questo tipo di partite".

POCO CINISMO

"Dobbiamo guardare costantemente in casa nostra, al lavoro quotidiano. I ragazzi sanno che non possiamo sperare che gli altri abbiano una giornata storta per emergere, ma siamo noi i padroni del nostro destino e quindi tante palle in area vanno gestite meglio. Ai miei calciatori va fatto un plauso per quello che stanno facendo, il Cagliari gioca a calcio, prova a dominare, poi però ci vuole concretezza e dobbiamo ancora raggiungerla pienamente".

GRIGER IN GOL

"Griger sta migliorando giorno dopo giorno, contro il Napoli era andato vicino al gol e oggi è riuscito meritatamente a gioire. Si sta inserendo superando l'ostacolo della lingua, anche grazie ad un gruppo forte dove tutti si mettono a disposizione del prossimo. Abbiamo diverse soluzioni tecniche e tattiche, frutto delle qualità morale di ragazzi che vogliono crescere insieme".