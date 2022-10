Primavera, buon punto

15 ott 2022

Finisce 1-1 la sfida tra Cagliari e Sampdoria nel Primavera 1, con i sardi che impattano l'iniziale svantaggio (firmato Montevago) con il primo gol sardo di Griger. Gara intensa e spettacolare, i ragazzi di Filippi danno ulteriore continuità al momento positivo.

LE SCELTE

Filippi si affida al trio in mediana Cavuoti-Carboni-Caddeo, con Griger centravanti assistito da Vinciguerra e Masala. In difesa c'è Veroli con Palomba al centro, terzini Zallu e Idrissi davanti a Lolic.

SUBITO SAMP

Passano 2' e Vinciguerra manda alto accentrandosi da sinistra. Al 5' Montevago sblocca la situazione: Ivanovic serve per il vantaggio firmato dal numero 9 doriano. Al 9' è Ivanovic a calciare una palla rimbalzante che finisce alta di poco, risponde Carboni al quarto d'ora con un tiro a sua volta sopra la traversa.

LA PRIMA DI GRIGER

La Sampdoria fa maggiormente la partita ma al 25' il Cagliari impatta: azione di Masala, servizio di suola a Caddeo, cross che Griger (primo gol in rossoblù per lo slovacco) manda in rete col destro. Al 33' Lolic vola per mettere fuori l'incornata di Ivanovic, l'ultima emozione del primo tempo.

RIPRESA EQUILIBRATA

Al 50' Montevago serve Paoletti che calcia e manda fuori di poco dal limite dell'area. Il Cagliari reagisce e fa la partita, l'occasione arriva al 64' con Cavuoti che va in azione personale e calcia dal limite dopo una sfuriata, palla out non di molto. Replica al 67' Vinciguerra: dribbling e tiro a giro all'incrocio dei pali. Il Cagliari fa di più per vincerla, al 79' Masala calcia col destro ma non trova la porta dopo una bella manovra sull'asse Griger-Cavuoti. La sfida si fa sempre più intensa ed entrambe le squadre fino alla fine provano a vincerla: all'88' Paoletti manda a lato di un soffio, nel recupero Masala e i rossoblù hanno un paio di volte la palla buona davanti allo specchio ma manca la stoccata vincente.