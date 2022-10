Filippi: "Prova di grande maturità"

09 ott 2022

Non può che essere soddisfatto mister Filippi per la seconda vittoria consecutiva dei suoi ragazzi, protagonisti di un match impeccabile contro il Lecce. Di seguito il suo intervento a margine della trasferta salentina.

PROVA DI MATURITÀ

"Era una partita in cui avevamo chiesto alla squadra una prova di grande maturità, al cospetto di un avversario molto solido e protagonista di un ottimo avvio di campionato. Il primo tempo è stato di grande livello, l'unico rammarico è quello di non aver chiuso la gara come meritavamo. Nella ripresa hanno provato in tutti i modi ad agguantare il pari, noi abbiamo dimostrato grande solidità e ordine. Nel tempo l'obiettivo sarà diminuire i momenti in cui ci abbassiamo, così da mantenere sempre il palleggio che ha indirizzata la gara nel primo tempo".

RISPOSTE INDIVIDUALI

"I ragazzi sono stati straordinari. Vinciguerra è stata una spina nel fianco per la difesa avversaria, da anni fa parte di un percorso nel nostro settore giovanile e sta dimostrando grande disponibilità negli allenamenti. Lui come gli altri esterni Masala, Deriu e Pulina. In avanti Griger ci sta dando soluzioni diverse rispetto a quelle che avevamo e la sua presenza aiuterà la crescita dei compagni di reparto. Lolic ci ha trasmesso grande sicurezza, ha partecipato in pieno alla manovra di costruzione con pulizia e ordine. Ha fatto molto bene anche chi è entrato a partita in corso in un momento delicato del match, questo non è casuale ma è frutto del lavoro quotidiano di tutti".

AVANTI COSÌ

"Dobbiamo continuare così, con dedizione e umiltà, consapevoli di quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno con grande accortezza e sacrificio. Dobbiamo difendere gelosamente il nostro lavoro e non mollare mai di un centimetro".