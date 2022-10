Primavera corsara a Lecce

09 ott 2022

+ -

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera rossoblù, che batte 1-0 il Lecce in trasferta grazie alla rete di Kourfalidis nel primo tempo e a una prova di sacrificio e solidità difensiva nella ripresa. Straordinaria la prestazione del portiere Lolic. Si torna in campo sabato 15 ottobre per Cagliari-Sampdoria.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Filippi sceglie il 4-3-3 con Lolic in porta, Zallu-Palomba-Veroli-Idrissi in difesa; mediana affidata a Cavuoti e Kourfalidis, con Carboni in cabina di regia; davanti Masala e Vinciguerra a sostegno della punta centrale Griger.

IL VANTAGGIO DI KOURFALIDIS

La prima occasione del Cagliari passa dai piedi di Vinciguerra al 13', servito sul secondo palo da un cross rasoterra di Zallu dalla destra: la sua conclusione è respinta dal portiere salentino. Pochi secondi più tardi è ancora Vinciguerra a creare scompiglio in area, trovando Kourfalidis nei pressi del limite dell'area: il greco controlla e lascia partire un siluro che buca un incolpevole Borbei. Cagliari avanti al 15'.

AL RIPOSO AVANTI DI UNO

I rossoblù si confermano pericolosi anche dopo il vantaggio e prima Cavuoti poi Masala sfiorano il raddoppio: il numero 10 al 32' entra in area con una serie di dribbling e scarica in porta, salva tutto Pascalau. Un minuto dopo ci prova Masala con un tiro a giro a lato di pochissimo. Al 41' Vinciguerra calcia da buona posizione ma il portiere di casa è ancora attento: si va al riposo con il Cagliari avanti di un gol.

LECCE PERICOLOSO

La ripresa inizia con i padroni di casa in totale proiezione offensiva alla caccia del pareggio. Al 59' è fuori di pochissimo il tentativo di Corfitzen, al 64' Lolic para con sicurezza su Daka. Ancora Lecce pericoloso con Corfitzen al 66' e al 73': largo il primo tentativo a giro, sempre attento Lolic sulla seconda chance creata dal numero 26.

VINCE IL CAGLIARI

Gli ultimi minuti registrano l'assalto del Lecce, respinto da un prodigioso Lolic e dal grande sacrificio dei ragazzi di mister Filippi, che resistono a tutte le offensive avversarie. Straordinaria all'80' la parata del portiere rossoblù su Corfitzen. Il triplice fischio dell'arbitro sancisce la vittoria del Cagliari.





IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI PRIMAVERA 0-1

LECCE: Borbei, Munoz (70' Minerva), Pascalau, Hasic, Dorgu, Samek, Vulturar, Berisha (70' Ciucci), Corfitzen, Burnete, Salomaa (46' Daka). A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Macrì, Gueddar, Kausinis, Borgo, Milli. All. Federico Coppitelli

CAGLIARI: Lolic, Zallu, Palomba, Veroli (81' Pintus), Idrissi, Cavuoti, Carboni, Kourfalidis, Masala (70' Deriu), Griger, Vinciguerra. A disp. Iliev, Arba, Coriano, Vitale, Caddeo, Mameli, Konatè, Kosiqi, Pulina. All. Michele Filippi

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia (Vitale-Catani)

AMMONIZIONI: Corfitzen, Dorgu, Samek (L); Palomba, Deriu (C)

RETI: 15' Kourfalidis