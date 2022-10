Filippi: "Ottima prestazione"

01 ott 2022

Soddisfatto per prestazione e risultato, Michele Filippi analizza la vittoria della sua Primavera in casa contro il Napoli, la prima stagionale.

"Abbiamo espresso un ottimo calcio su ritmi importanti", spiega il tecnico. "Soprattutto il primo tempo ha dimostrato che siamo sulla strada giusta, e poteva finire con un risultato più rotondo. Nella ripresa il Napoli ha spinto maggiormente e creato alcune opportunità più episodiche che altro. Sono felice per i ragazzi, perché possono acquisire ulteriore consapevolezza e fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti".

Oggi la prima da titolare per Griger. "Ha fatto bene, non ha ancora avuto modo di lavorare con continuità con noi ma si è visto che ha grande dedizione e disponibilità ad apprendere, per caratteristiche era quello che ci mancava. Oggi però conta il collettivo e ha dato risposte importantissime, dimostrando quanto già si vedeva nelle gare precedenti pur senza le vittorie: abbiamo intrapreso un percorso in cui crediamo, la sosta lunga è servita per lavorare sui dettagli e aumentare la conoscenza reciproca tra i ragazzi e tra essi e lo staff. Adesso andiamo avanti col sorriso che deriva dai tre punti odierni".