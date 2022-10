Primavera, prima vittoria

01 ott 2022

Vittoria preziosa e meritata per la Primavera rossoblù che batte 2-1 il Napoli ad Assemini grazie alle reti di Masala nel primo tempo e Kourfalidis a 10' dalla fine, in mezzo il pari campano con Gioielli. Primo successo stagionale e balzo a quota 6 in classifica.

LE SCELTE

Filippi lancia Griger dal 1' dopo lo spezzone giocato prima della sosta. In difesa Veroli e Palomba con Zallu e Idrissi ai lati; in mediana Cavuoti, Mameli e Caddeo, davanti sono Vinciguerra e Masala le ali per lo slovacco.

DOMINIO CAGLIARI

I rossoblù fanno la partita sin dall'avvio e sfiorano la rete più volte. Al 15' Griger a lato di testa su servizio di Masala, che al 19' sblocca col tap-in sulla respinta difettosa di Boffelli. Il Cagliari tiene il pallino e gioca costantemente in proiezione offensiva, al 34' Griger sfiora ma manda a lato, al 41' Cavuoti viene irretito da Boffelli, impegnato al 43' dall'incornata di Vinciguerra, che poco dopo manda fuori una rasoiata.

NAPOLI INSIDIOSO

Partono forte i campani, al 47' Iaccarino incoccia il palo in diagonale sfruttando un disimpegno errato. Poi al 53' è Marranzino a colpire la traversa con Rossi che non trova la porta sulla respinta.

OCCASIONE PALOMBA, PARI NAPOLI

Dopo lo sbandamento, al 56', Palomba di testa manda sul palo, quindi la mischia con proteste rossoblù per un gol-fantasma. Filippi manda in campo Kourfalidis per un ottimo Mameli in regia, con Cavuoti davanti alla difesa. Il Cagliari riprende le redini e Griger viene murato in corner dopo una tripla conclusione in area. Al 76' Giannini costringe Lolic alla prima parata in corner, sul cui sviluppo Gioielli incorna l'1-1.

REAZIONE CAGLIARI, KOURFA A SEGNO

I ragazzi di Filippi non demordono e si buttano in avanti a cacciare il gol, che arriva all'80' con Kourfalidis, bravo a depositare in porta dopo il tocco di Zallu su cross di Masala da sinistra. All'87' è ancora bravo Lolic sul tiro di Hysaj, col Napoli che spinge ma non riuscirà a trovare un'altra rete.