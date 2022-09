Filippi: “Totale stima e fiducia nei ragazzi”

30 set 2022

Dopo due settimane di intenso lavoro, per la Primavera rossoblù è arrivato il momento di tornare in campo: sabato 1 ottobre alle ore 11 si gioca Cagliari-Napoli. In vendita, online sul circuito TicketOne, i biglietti per assistere alla gara dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1 di Asseminello: 5€ il costo dei tagliandi. La partita sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (SI SoloCalcio).

Alla vigilia della sfida, queste le considerazioni di mister Filippi: “Sono state due settimane di lavoro molto proficue, il gruppo ha acquisito ulteriore compattezza. Da parte dello staff c’è enorme stima e fiducia nei confronti dei ragazzi. Siamo convinti che questa possa essere un’annata in cui la squadra possa far emergere a pieno i propri valori, tutti noi abbiamo grande consapevolezza di ciò”.

Sensazioni positive, da parte di allenatore e staff: “La percezione è che in queste due settimane sia scattato qualcosa nella testa dei giocatori. Con il lavoro abbiamo proseguito sulla nostra strada, senza stravolgimenti, cercando di curare ulteriori dettagli e limando ciò che poteva essere migliorato. I nuovi arrivati si sono integrati subito in maniera ottimale, sposando il clima emotivo dei compagni”.

Sull’avversario di domani: “Contro il Napoli sarà complicato, loro sono molto solidi e hanno una buona fisicità. Una squadra molto verticale che gioca un calcio pragmatico. Sarà una sfida ostica, lato nostro sarà importante rimanere sempre dentro la partita, prendendone le redini e provando a condurla a nostro favore”.