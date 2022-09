Primavera battuta in trasferta

11 set 2022

Sconfitta per 2-0 per la Primavera rossoblù, che contro il Milan paga la rete di Traorè nel primo tempo e il raddoppio di Longhi sul finale di gioco. I ragazzi di Michele Filippi torneranno in campo il 1° ottobre contro il Napoli ad Asseminello.

LE SCELTE

Si rivede tra i titolari Delpupo, schierato in attacco con Vinciguerra e Masala. A centrocampo mister Filippi sceglie Caddeo, Carboni e Belloni; difesa rodata con Zallu-Palomba-Vitale-Coriano a protezione di Lolic in porta.

OCCASIONE PER VITALE

Dopo un buon inizio dei padroni di casa, l'occasione più clamorosa passa dai piedi di Vitale al 13', che riceve una sponda di Palomba e da due passi manda alto. Ancora Cagliari pericoloso con Vinciguerra al 20', il suo tiro cross rischia di beffare Nava.

AVANTI IL MILAN

Al 32' i rossoneri si portano in vantaggio: punizione di Traorè e Lolic, beffato dalla deviazione della barriera, battuto senza possibilità di intervento. Prima del riposo il Milan sfiora il raddoppio con El Hilali, Zallu salva tutto.

AL VIA LA RIPRESA

I padroni di casa hanno subito un'altra occasione con Zeroli, poi è il Cagliari a rispondere con Delpupo che con il mancino centra in pieno il palo: siamo al 56' e il risultato è ancora sull'1-0.

VINCE IL MILAN

Girandola di cambi per Michele Filippi: a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro entrano Idrissi, Cavuoti, Griger e Konaté escono Coriano, Delpupo, Caddeo e Belloni. È proprio il nuovo arrivato ex Sturm Graz a rendersi pericoloso al 79', non basta però per agguantare il pari. Il Milan raddoppia con Longhi all'84' e chiude l'incontro conquistando i tre punti.





IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 2-0

MILAN: Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan (87' Simic); Gala (73' Pluvio), Eletu, Zeroli; Omoregbe (73' Scotti), El Hilali (45' Longhi), Traoré. All. Abate

CAGLIARI: Lolic; Zallu, Palomba, Vitale, Coriano (45' Idrissi); Del Pupo (58' Cavuoti), Carboni, Caddeo (76' Griger); Masala, Vinciguerra, Belloni (84' Konatè).

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova (De Angelis-Barberis)

RETI: 32' Traorè, 84' Longhi