Filippi: "Un punto che rende merito ai ragazzi"

04 set 2022

Ancora un risultato utile per la Primavera rossoblù, che grazie al gol di Yanken al 95’ timbra il terzo pareggio consecutivo. Una prova di grande carattere per una squadra che dimostra di non mollare mai: di seguito le parole di mister Filippi al termine della gara.

UN PUNTO PREZIOSO

"Portiamo a casa un punto prezioso e meritato per quanto visto nell'arco della gara, soprattutto nel primo tempo. I primi 45' sono stati di grande spessore, abbiamo tenuto bene il campo in fase di non possesso e ci siamo creati gli spazi giusti quando avevamo la palla tra i piedi. Anche la fase difensiva contro uno dei migliori attacchi del campionato è stata di ottimo livello".

MIGLIORARSI SEMPRE

"Aver ottenuto un risultato positivo rende merito al lavoro quotidiano dei ragazzi. Ci sono, ovviamente, aspetti su cui migliorare: dobbiamo essere più bravi ad aggredire gli spazi e più rapidi in fase di rifinitura, così da capitalizzare quanto meritiamo. La squadra oggi ha saputo adeguare la velocità del giro palla all'avversario, nel calcio conta capire quando e come farlo. Ci resta da limare qualche errore nella gestione tecniche di alcune scelte, ma i ragazzi hanno la maturità per continuare a migliorarsi".

CONTA IL GRUPPO

"Il gol di Yanken dimostra che chi entra a partita in corso è importante quanto chi parte dal primo minuto: lui è un 2003 quindi fa parte del giro delle rotazioni come i coetanei, ma è assolutamente consapevole di avere massima fiducia e considerazione da parte di allenatore e staff. Si allena con dedizione perché sa, come tutti, che quello che conta è dare valore ai minuti in cui si sta in campo. Anche oggi i cambi sono stati decisivi, questo denota un grande spirito di squadra".

I NUOVI ARRIVI

"I nuovi arrivati completeranno numericamente la rosa, garantiranno caratteristiche eterogenee e ci daranno più soluzioni. Dovranno essere bravi a entrare in un gruppo che sta lavorando bene: il fatto che aumenti la competitività interna spronerà tutti a dare sempre qualcosa in più".