Primavera, pari a Empoli

04 set 2022

+ -

Pareggio all'ultimo tuffo per la Primavera rossoblù, che a Empoli impatta al 95' con Yanken il gol subito al 62' da Seck. Un punto prezioso, il terzo in quattro partite, che dà fiducia per continuare il lavoro e certifica una volta di più l'anima battagliera del gruppo di Michele Filippi.

LE SCELTE

Davanti c'è Kosiqi con Cavuoti a suggerire e Masala sull'out di destra. In difesa Palomba e Vitale affiancati dal rientrante Zallu e Coriano. In mezzo al campo Belloni, Caddeo e Carboni.

STUDIO ED EQUILIBRIO

Primi minuti di grande lotta ed equilibrio, succede poco dalle parti dei due portieri che non devono faticare. I rossoblù manovrano con personalità per cercare gli spazi tra le linee avversarie, ma fino al 22' non ci sono sussulti, fino a quando Cavuoti va in slalom dentro l'area da sinistra e calcia col mancino in diagonale: palla fuori di un soffio. L'Empoli non sta a guardare ma Lolic è sereno, mentre dall'altra parte Masala e Kosiqi ci provano da fuori senza potenza né precisione. Nel finale botta e risposta con un'occasione per parte frutto di errori difensivi: al 38' Masala davanti a Fantoni che perde palla in disimpegno, ma il numero 11 non ne approfitta. Pochi secondi dopo retropassaggio errato di Coriano e Seck manda fuori il diagonale davanti a Lolic.

EMPOLI AVANTI

Dopo 17' di schermaglie, i toscani sbloccano il risultato: palla profonda che Herculano gestisce bene per appoggiare a Seck che non può sbagliare a porta vuota. Al 67' ancora Seck colpisce la traversa di testa. L'ultimo quarto di gara offre poche opportunità da rete, molto nervosismo (tanti i gialli che fioccano) e ritmi spezzati dalle sostituzioni. Il forcing rossoblù va però a buon fine all'ultimo istante, quando sull'ultima palla in area (anche Lolic in avanti) Vitale fa da sponda e Yanken piazza la zampata dell'1-1 finale.





IL TABELLINO

Empoli: Fantoni; Dragoner, Guarino (73' Barsi), Angori, Tropea; Ignacchiti (82' Bonassi), Renzi, Kaczamarski (82' Casadei); Fini, Seck, Herculano (72' Rosa). A disposizione: Seghetti, Filippis, Marianucci, Vallarelli, Sodero, Botrini, Ekong. Allenatore: Antonio Buscè

Cagliari: Lolic; Zallu, Vitale, Palomba, Coriano (65' Idrissi); Cavuoti, Carboni, Caddeo; Masala (77' Konatè), Kosiqi (65' Yanken), Belloni. A disposizione: Iliev, Conti, Pintus, Pulina, Veroli, Arba, Mameli, Sulis. Allenatore: Michele Filippi.

Reti: 62' Seck (E), 95' Yanken (C)

Ammoniti: Palomba (C), Zallu (C), Kaczmarski (E), Vitale (C), Idrissi (C), Barsi (E)

Arbitro: Castellone di Napoli (Caputo di Benevento e Scardovi di Imola)