Pareggio per la Primavera

30 ago 2022

Finisce 1-1 la sfida della Primavera rossoblù contro la Fiorentina, per effetto dei gol in avvio di Deriu e a metà primo tempo di Di Stefano. Secondo punto in tre partite per il Cagliari, che tornerà in campo domenica alle ore 11 sul campo dell'Empoli.

LE SCELTE

Filippi opta per Kosiqi di punta con Deriu e Masala ai lati. In mediana Carboni ha al suo fianco Kourfalidis e Cavuoti. Davanti a Lolic ci sono Sulis, Palomba, Vitale e Coriano.

SUBITO DERIU

Pronti, via e al 4' Deriu incorna il calcio d'angolo di Carboni per il vantaggio, siglando il suo primo gol in Primavera. La Fiorentina inizia a macinare gioco e tiene il possesso palla maggiormente rispetto ai padroni di casa, anche se per venti minuti succede poco.

PAREGGIO VIOLA

Al 23' Di Stefano, uno dei più attivi, scaglia il tiro da fuori area che incoccia in una devizione fatale per Lolic. L'1-1 scuote il Cagliari che riprende a macinare ritmo e sortite dalle parti di Martinelli. Al 31' Denes entra in area da destra, sinistro sul primo palo che Lolic para con un grande riflesso. Succede poco fino all'intervallo, anche se i ritmi si mantengono elevati nonostante il caldo. Deriu e Masala spingono ma non arriva il tiro giusto, Di Stefano dall'altra parte punge ma per Lolic i pericoli sono finiti.

RIPRESA EQUILIBRATA

Konate e Caddeo rilevano Kosiqi e Kourfalidis già alla ripresa delle ostilità. Non ci sono grosse occasioni fino al 75', con le squadre che provano a disturbarsi ma di fatto i portieri non sono mai davvero impensieriti. L'intensità è elevata e arriva qualche cartellino (Biagetti stende Deriu, in chiusura di primo tempo Kosiqi duro su Amatucci), la chance arriva al 76' con Palomba che di testa su punizione da sinistra di Carboni impegna Martinelli ma il risultato non cambia.



IL TABELLINO

Cagliari: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba(C), Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis(dal 46' Caddeo), Cavuoti; Masala(dal 85' Mameli), Kosiqi (dal 46' Konate), Deriu(dal 78' Yanken). A disposizione: Iliev, Zallu, Conti, Pintus, Pulina, Cogoni, Serra, Belloni, Arba. Allenatore: Michele Filippi

Fiorentina: Martinelli; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Vitolo( dal 69' Atzeni), Amatucci, Falconi( dal 89' Vigiani); Denes(dal 64' Padilla), Toci(dal 64' Sene), Di Stefano(dal 89' Nardi). A disposizione: Bertini, Tognetti, Bigozzi, Gori, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani

Ammoniti: Kosiqi (C), Biagetti (F), Palomba (C)

Reti: Deriu (C), Di Stefano (F)

Arbitro: Gandino (Bahri-Porcheddu)