Filippi: "Soddisfatto dei ragazzi"

27 ago 2022

Soddisfazione per il primo punto stagionale, qualche rammarico per un pareggio che è sembrato star stretto ai rossoblù: sono queste le sensazioni di mister Filippi dopo la gara con l’Inter. Di seguito le sue parole nel post-partita.

OTTIMA PRESTAZIONE

“Sono contento della prestazione, soddisfatto delle risposte che ho avuto dai ragazzi dal punto di vista del gioco, del temperamento e dell'agonismo, anche da chi è entrato a partita in corso. L’umore del gruppo è sempre stato alto, anche con il Torino avevamo giocato bene nonostante un manto erboso che ci ha penalizzato. Oggi contro un avversario ancora più forte abbiamo portato a casa un punto, questo dà ulteriore valore al nostro lavoro quotidiano”.

EPISODI CONTROVERSI

“Siamo rammaricati, alcune scelte arbitrali oggi hanno fatto la differenza e ci hanno tolto una vittoria che meritavamo. Dispiace perché noi ci impegniamo giorno e notte per far bene nei novanta minuti e vorremmo che tutti gli addetti ai lavori svolgessero al meglio il proprio compito. Gli episodi a sfavore possono capitare, speriamo che nell’arco del campionato possano compensarsi”.

GIOCO PROPOSITIVO

“Il giro palla e la costruzione dal basso sono principi di gioco in cui crediamo fortemente, abbiamo tanti giocatori di qualità che permettono di esprimerci al meglio giocando in questo modo. Continueremo su questa squadra perché alla lunga ci darà risultati, sia in termini di punti che di crescita individuale dei singoli calciatori. Alla fine è questo l'obiettivo principale della Primavera”.