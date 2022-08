Primavera, pari a Milano

27 ago 2022

+ -

Due volte in vantaggio ma alla fine è 2-2 in casa dell'Inter. La Primavera rossoblù coglie il primo punto stagionale alla seconda giornata, giocando una gara di grande personalità e ritmo al cospetto dei campioni d'Italia in carica. Avanti con Michele Carboni (rigore) e poi Yanken, il Cagliari viene raggiunto prima da Iliev dal dischetto e poi da Valentin Carboni.

LE SCELTE

Senza l'infortunato Vinciguerra e lo squalificato Idrissi, con Palomba in prima squadra, Filippi ridisegna il suo 4-3-3 con Yanken al centro dell'attacco e Deriu sulla sinistra insieme a Masala. Difesa con Vitale e Pintus al centro, Sulis e Coriano ai lati. In mediana regia affidata a Carboni con Cavuoti e Caddeo. Tra i pali c'è Lolic.

BOTTA E RISPOSTA

Pronti, via e Cavuoti lambisce il palo con la conclusione ficcante dal limite, all'8'. Risponde l'Inter al 14', ma Sarr "sbuccia" il sinistro dopo un disimpegno errato della retroguardia rossoblù. E al 19' il Cagliari è avanti: Deriu si infila in dribbling da sinistra, fallo e rigore che Carboni trasforma con freddezza. Al 31' Sarr spara fuori una bella occasione su assist di Valentin Carboni (fratello del rossoblù Franco), poi Lolic al 35' para di piede su Martini, mentre è miracoloso al 41' quando esce a valanga con tempismo sui piedi di Sarr. Il pari arriva a ridosso del riposo: rigore procurato da Sarr e trasformato da Iliev.

YANKEN TIMBRA, CARBONI RISPONDE

Al 55' Cagliari avanti: grande cross da sinistra di Carboni, il belga entra bene col mancino e infila sul primo palo un gol da centravanti navigato e di spessore. La gara è sempre intensa e a tratti nervosa, Masala al 70' calcia bene una punizione dai trenta metri ma la sfera è fuori di poco. L'Inter riprende a spingere con forza e al 79' trova il nuovo pareggio: serpentina di Valentin Carboni, che fredda il portiere e poco dopo sfiora il replay, ma stavolta calcia alto col destro. Il finale è di marca nerazzurra ma il Cagliari non disdegna le sortite, tanto che sono diverse le potenziali occasioni per Masala e compagni. Allo scadere una mischia in area interista, a terra Kosiqi ma l'arbitro lascia proseguire sino al fischio finale.