Filippi: "Meritavamo di più"

20 ago 2022

Dopo lo sfortunato debutto contro il Torino, il tecnico della Primavera rossoblù Michele Filippi analizza quanto visto sul prato del Campo 1 di Asseminello.

LA CURA DEL DETTAGLIO

"Dispiace iniziare con una sconfitta - esordisce - quanto fatto nei primi 45′ ci deve servire da insegnamento, a partire dalla cura di alcuni dettagli che non possiamo trascurare. Dobbiamo calarci subito nella mentalità di un torneo complicato, dove alcune sfumature possono risultare decisive".

BRAVI NELLA RIPRESA

"La gara - continua Filippi - è stata molto fisica e sporca, anche per effetto del campo non perfetto. Nel primo tempo eravamo un po’ frenati, forse disabituati a giocare una gara di questo tipo, perché non abbiamo la possibilità di giocare amichevoli contro squadre della nostra categoria. Nel secondo la squadra si è sciolta, ha giocato e voluto rischiare come deve fare sempre".

LAVORARE E MIGLIORARE

"Siamo una squadra formata esclusivamente da ragazzi che hanno preso parte allo scorso campionato Primavera e dai classe 2005 e 2006 che arrivano dalle ultime Under 17 e 16. Parliamo di un gruppo estremamente giovane e che deve crescere e lavorare sul campo per diventare sempre più squadra".