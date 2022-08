Primavera sconfitta

20 ago 2022

Inizia con una sconfitta il campionato della Primavera rossoblù, che cede per 1-0 al Torino per effetto del gol di Ansah alla mezzora.

LE SCELTE

Senza Zallu, Filippi per la prima sceglie il 4-3-3 con Palomba a guidare la difesa insieme a Vitale e i terzini Sulis e Idrissi, con Lolic in porta. In mediana regia affidata a Carboni, ai lati Cavuoti e Caddeo. Masala e Pulina al fianco di Vinciguerra.

EQUILIBRIO MASSIMO

Al 10' il primo sussulto, con Ansah che manda alto di poco dopo il duello vinto con Vitale. La gara si fa combattuta ma senza troppo spettacolo né tiri in porta degni di nota, con il campo accidentato dalle recenti piogge che non aiuta la raffinazione delle trame. Vinciguerra rimedia una botta alla testa e relativo turbante, poco dopo anche Caddeo si spaventa per un fortuito scontro aereo che richiede lunghi minuti di sosta ma non ha conseguenze serie.

GRANATA AVANTI

Al 30' è bravissimo Lolic, che va a terra rapidissimo e para il tiro di Caccavo, abile nel girarsi su Vitale e calciare col destro. Grande chance al 38' per i rossoblù: break di Palomba dalla retroguardia, fuga centrale, scarico e poi tiro sotto misura che non trova la porta per il capitano del Cagliari. Al 40' vantaggio torinista: Ansah riceve sulla trequarti e trova il destro vincente sotto l'incrocio. L'occasione per il pareggio arriva al terzo dei 6' di recupero del primo tempo, Pulina a giro trova la grande risposta del portiere.

LA BATTAGLIA CONTINUA

Nella ripresa Filippi attinge dalla panchina dopo metà frazione (dentro Deriu, Kosiqi, Konate e Mameli. In un paio di circostanze Sulis salva tutto in campo aperto, poi al 59' Pulina manda alto di poco dopo una bella combinazione con Cavuoti. Al 64' è Dell'Aquila ad entrare in area da destra e trovare la risposta di Lolic sul primo palo. Il forcing sardo è veemente ma non trova evidenti sbocchi, con Passador che al 77' sventa il cross di Idrissi. Il finale è convulso e nervoso (espulso Idrissi per proteste dopo il fischio finale), il pari non arriva: il Torino vince di misura al debutto ad Asseminello.