Primavera, si parte

19 ago 2022

Il cammino della Primavera guidata da Michele Filippi è pronto a partire. Dopo una lunga preparazione - iniziata il 12 luglio e svolta interamente tra le mura casalinghe del centro sportivo di Assemini - i suoi ragazzi ospiteranno domani, sabato 20 agosto alle ore 10.30 (in diretta sul canale SI Solocalcio di Sportitalia), il Torino per la prima giornata di campionato. Si giocherà sul Campo 1 e sarà consentito l’accesso ai tifosi: qui tutte le info sui biglietti.

LE DICHIARAZIONI DEL MISTER

Alla vigilia dell’esordio con i granata, mister Filippi è intervenuto ai microfoni del Club: “Dopo un lungo periodo di lavoro prevalgono le sensazioni di attesa ed entusiasmo in vista dell’esordio. Siamo curiosi di misurarci con avversari della nostra categoria, cosa che non abbiamo ancora fatto”, dichiara il tecnico. “Che Cagliari aspettarsi? Dal punto di vista tattico ci costruiremo strada facendo, dal punto di vista caratteriale dovrà essere una squadra che non molla mai. Mi piacerebbe che gli avversari temessero in primo luogo lo spirito con cui scendiamo in campo”.

Un gruppo che sta imparando a conoscersi: “La Primavera viaggia per bienni, al termine dei due anni c’è sempre un turnover cospicuo. Il nostro è un gruppo nuovo ma non meno affamato di quello che ci ha preceduto, l’idea è quella di scoprirci piano piano per capire chi siamo e dove possiamo arrivare”.

Il capitano per la stagione 22/23 sarà Luigi Palomba, fresco di convocazione con la prima squadra in occasione della gara con il Como: “È stata una scelta naturale, che ha visto convergere le idee del gruppo, dello staff e della società. È un ragazzo che ha tutti i crismi per ricoprire questo ruolo, sin dal primo giorno ha dimostrato una voglia impareggiabile che ha trasmesso ai compagni. Sarà il nostro capitano e ci guiderà alla rincorsa di questo nuovo sogno”.

GLI SPONSOR DELLA PRIMAVERA

Anche per questa stagione la Primavera potrà contare sul supporto degli sponsor che ormai da anni scendono in campo al fianco dei ragazzi. Confermate le partnership con L’Orto di Eleonora e Centro Cash, rispettivamente first e second sponsor. Per entrambe le aziende - eccellenze isolane nel mercato ortofrutticolo e in quello della grande distribuzione - spazio sul front della maglia. Rinnovato anche l’accordo con Dreav Group: l’impresa edile, tra le più importanti della città, sarà ancora il back sponsor della squadra.

I CONVOCATI

Di seguito i convocati per la sfida con il Torino:

1 Lolic, 3 Idrissi, 4 Palomba (C), 5 Conti, 6 Pintus, 7 Pulina, 8 Carboni, 9 Kosiqi, 10 Cavuoti, 11 Masala, 13 Cogoni, 14 Deriu, 17 Caddeo, 19 Vitale, 22 Vinciguerra, 24 Belloni, 25 Arba, 26 Mameli, 27 Konaté, 28 Sulis, 32 Iliev, 33 Yanken, 37 Coriano