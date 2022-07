La Primavera vince con l'Olbia

28 lug 2022

Amichevole ad Asseminello per la Primavera di Michele Filippi, opposta all'Olbia in un importante test per mettere in pratica idee e concetti provati all'alba della nuova stagione: 1-0 il risultato finale in favore dei rossoblù. Il pomeriggio è stato aperto dal sentito momento dell'inaugurazione della tribuna del Campo 1, intitolata a Carlo Enrico Giulini, padre del presidente rossoblù e fondatore dell'official sponsor Fluorsid. Tommaso Giulini, insieme ai figli Giacomo e Carlo, ha fatto gli onori di casa accogliendo stakeholder, media, dipendenti e i membri dei Consigli di Amministrazione di Fluorsid e Cagliari Calcio, sottolineando il momento di ripartenza per tutto l'ambiente e i valori fondanti del Gruppo.

COSÌ IN CAMPO

Una squadra “work in progress” quella schierata da mister Filippi, rimpinzata da alcuni “ex” che stanno svolgendo il ritiro con la prima squadra e che ne hanno approfittato per mettere minutaggio nelle gambe e affinare la condizione in vista dei prossimi impegni agli ordini di Liverani. Così l’undici titolare: Lolic; Sulis, Palomba, Boccia, Idrissi; Caddeo, Carboni, Cavuoti; Pulina, Contini, L.Tramoni.

FASE DI STUDIO

La prima mezz'ora è caratterizzata da una prolungata fase di studio: le uniche occasioni passano dai piedi di La Rosa e Cavuoti. I rossoblù, schierati con il 4-3-3, gestiscono con sagacia il possesso e provano a più riprese a colpire in ripartenza.

AL RIPOSO SUL PARI

Al 30’ Carboni impegna Gelmi con una punizione dal limite. Ancora Gelmi costretto a rifugiarsi in corner al 39’ sul mancino a giro di Tramoni. Portiere gallurese protagonista nel primo tempo: si va al riposo sullo 0-0.

CAGLIARI AVANTI

La ripresa si dimostra da subito più attiva rispetto alla prima frazione: al 49' l'Olbia ha una doppia occasione, prima con Ragatzu fermato da un ottimo Lolic, poi con Incerti che colpisce la traversa. Al 50' Travaglini atterra in area Pulina: dal dischetto Contini non sbaglia per l'1-0 dei padroni di casa.

ROSSOBLÙ VINCITORI

Al vantaggio rossoblù risponde Ragatzu con una giocata delle sue al 61': il suo destro da fermo è fuori di un soffio. Negli ultimi minuti le squadre si allungano e i ritmi si abbassano, come spesso capita nelle amichevoli precampionato. Girandola di cambi e triplice fischio che sancisce la vittoria della Primavera rossoblù: buona la prima per i ragazzi di mister Filippi.



IL TABELLINO

CAGLIARI PRIMAVERA-OLBIA 1-0

CAGLIARI PRIMAVERA: Lolic, Sulis, Palomba, Boccia, Idrissi, Caddeo (76' Mameli), Cavuoti, Carboni, Pulina (52' Masala), Contini (86' Konate), L.Tramoni (72' Deriu). A disposizione: Iliev, Murru, Pintus, Corsini, Arba, Vitale, Kosiqi, Mauro, Cogoni, Conti, Coriano, Astaldi, Felleca. All. Michele Filippi

OLBIA: Gelmi (46' Van der Want), La Rosa (76' Pinna), Bellodi, Incerti (57' Boganini), Ragatzu (76' Arboleda), Brignani, Nanni (46' Babbi), Travaglini (86' Sanna), Biancu (66' Giandonato), Emerson (46' Renault), Fabbri (66' Gabrieli). A disposizione: Udoh. All. Roberto Occhiuzzi

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari (Laconi-Spizuoco)

RETI: 51' Contini rig.