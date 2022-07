20 lug 2022

La Lega Serie A ha diramato il calendario del campionato Primavera 1 TIM 22/23.

Il debutto per i rossoblù sarà casalingo il weekend del 20 agosto contro il Torino. Prima trasferta in programma la settimana seguente, sul campo dell’Inter, per poi tornare tra le mura amiche alla terza giornata contro la Fiorentina.

La stagione regolare del campionato terminerà il weekend del 27 maggio 2023, con il Frosinone ospite ad Asseminello.

Sarà poi la volta della post season: la fase finale che mette in palio lo scudetto si giocherà dal 2 al 9 giugno 2023; i playout sono in programma tra il 1° (andata) e l’8 giugno (ritorno).