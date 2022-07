Carboni, primo contratto da professionista

15 lug 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Michele Carboni: il calciatore della Primavera si lega al Club sino al 30 giugno 2025.

Nato a Sassari, il 3 agosto 2004, è entrato a far parte del Settore giovanile rossoblù nell’estate 2019. Il 30 ottobre 2021 ha esordito in Primavera contro l’Inter: gara dopo gara si è ritagliato sempre più spazio, totalizzando 31 presenze nell'ultima stagione chiusa ad un passo dalla finale per il titolo. Metronomo del centrocampo in grado di dare alla squadra geometrie e dinamismo, si appresta a vivere la seconda annata con la Primavera.

Avanti così, Michele.