Belloni al Cagliari

13 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquistato dall’Olbia il diritto alle prestazioni sportive di Luca Belloni che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Olbiese, classe 2003, dopo la trafila nel Settore giovanile dell’Olbia ha esordito in prima squadra tra i professionisti il 4 maggio 2018, non ancora sedicenne. Il 25 aprile 2021 è arrivato il suo primo gol in Serie C: una rete decisiva nel pareggio per 3-3 contro il Novara. Sono 21 le presenze totali in maglia bianca.

Centrocampista dalle spiccate doti offensive, ampi margini di crescita, arriva per rinforzare la Primavera di mister Filippi.

Benvenuto nel Cagliari, Luca.