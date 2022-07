Primavera, le date della stagione

12 lug 2022

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2022-23 della Primavera. Il Cagliari, reduce dalla semifinale raggiunta nel campionato appena trascorso, ripartirà il 20 agosto con la prima giornata del Primavera 1.

LE DATE DEL CAMPIONATO

Tre i turni infrasettimanali (31 agosto, 15 febbraio e 17 maggio), dal 14 novembre al 18 dicembre ci si ferma per la disputa dei Mondiali in Qatar, mentre la sosta invernale andrà dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023. Le soste nel corso della stagione per gli impegni delle Nazionali saranno quelle del 17 settembre, 24 settembre, 25 marzo. La regular season terminerà il 27 maggio 2023. La Fase Finale è in programma dal 2 al 9 giugno, i Play Out l'1 e l'8 giugno.

TABELLONE DI TIM CUP

Ufficiali anche ranking e tabellone della Primavera TIM Cup 2022-23: il Cagliari, reduce dalla semifinale raggiunta nella fase finale del campionato appena trascorso, è stato inserito nel gruppo A come quarta testa di serie del torneo. I rossoblù saranno di scena a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno mercoledì 11 gennaio 2023. Attenderanno una tra Torino, Brescia, Cremonese, Como, Feralpisalò, Alessandria e Albinoneffe.

LE DATE DELLA TIM CUP

Si parte il 24 agosto con il Primo Turno Preliminare, il 31 sarà la volta del Secondo Turno Preliminare. Trentaduesimi il 19 ottobre, i Sedicesimi il 9 novembre. Nel 2023 spazio a ottavi di finale (11 gennaio), quarti di finale (25 gennaio), semifinali (5 aprile) e finale (26 aprile).