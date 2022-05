Agostini: "Dispiaciuti, cammino splendido"

28 mag 2022

A caldo è complicato metabolizzare una rimonta subita in modo incredibile, il tempo permetterà di mettere a fuoco la splendida cavalcata della Primavera rossoblù, alla quale è mancato solo l’ultimo tassello e che si è conclusa con l'atroce beffa. Intanto, nelle dichiarazioni post-partita, le parole di mister Alessandro Agostini e del difensore Luigi Palomba sono intrise di amarezza, anche se il tecnico analizza il cammino ad ampio spettro e le note liete la fanno da padrone.

AGOSTINI: "MERITAVAMO LA FINALE"

“Una volta subito l’1-3 ci siamo abbassati eccessivamente, è subentrata un po’ di stanchezza e alla fine il calcio in questi frangenti ti può punire nel modo più beffardo. Questo epilogo non rovina minimamente lo splendido lavoro fatto da questi ragazzi e da ogni componente dello staff tecnico, un gruppo meraviglioso che meritava di giocarsi la finale. Siamo molto dispiaciuti per come è finita, avevamo fatto l’ennesima grande partita e solo negli ultimi minuti abbiamo perso un po’ di brillantezza, permettendo all’Inter di trovare i gol. Il nostro è stato un cammino straordinario, costruito giorno dopo giorno sin dalla preparazione, nel quale siamo maturati un passo alla volta passando anche da difficoltà superate tutte insieme. Sono orgoglioso di ogni singolo elemento, lavorare con loro è un privilegio".

PALOMBA: “TANTA DELUSIONE”

“La delusione è tanta, per tutti. Quando stai vincendo 3-0 e vieni eliminato è dura da digerire, dispiace tanto perché chiudiamo amaramente una magnifica annata. Siamo un gruppo forte, unito, fatto di amici, ci tenevamo a ottenere l’ennesimo grande risultato della stagione, volevamo conquistare l’ultimo atto, non ce l’abbiamo fatta e oggi siamo ovviamente molto tristi”.