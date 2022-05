Primavera, -1 alla semifinale con l’Inter

27 mag 2022

+ -

La Primavera rossoblù scalda i motori alla vigilia della semifinale Scudetto contro l’Inter: Kourfalidis e compagni hanno svolto questo pomeriggio la rifinitura al Braglia di Modena, in vista della gara in programma domani alle 17 allo stadio Ricci di Sassuolo (qui le info sui biglietti).

Il Cagliari è reduce dal pareggio di mercoledì con la Sampdoria valso il passaggio del turno (guarda gli highlights), mentre l’Inter ha avuto la possibilità di partire direttamente dalle semifinali grazie al secondo posto conquistato durante la regular season del Primavera 1 TIMVISION. A trasmettere la partita sarà Sportitalia in diretta TV (canale 60 DTT) e web (app e sito): il collegamento dal campo inizierà alle 16.45.

Al termine dell’allenamento odierno, queste le parole di mister Agostini: “Contro l’Inter ci aspetta una battaglia: loro sono una grande squadra, noi dovremo scendere in campo con quella fame di vincere che abbiamo sempre dimostrato di avere. Ci troviamo al culmine di un percorso iniziato due anni fa, frutto del lavoro quotidiano di un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati una famiglia. Siamo pronti e carichi per giocarci le nostre carte in semifinale, con serenità e fiducia nei nostri mezzi”.