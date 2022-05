Playoff Primavera, il programma

17 mag 2022

È tempo di playoff per la Primavera rossoblù: la Lega Serie A ha comunicato il programma della Fase Finale valida per l'assegnazione dello Scudetto. Il Cagliari al primo turno sfiderà la Sampdoria.



Di seguito le informazioni su luogo, data e orario:

Playoff Primavera 1 TIMVISION - Primo turno

CAGLIARI-SAMPDORIA

Mercoledì 25 maggio, ore 17

Stadio Ricci di Sassuolo



In caso di parità dopo i novanta minuti saranno i rossoblù ad accedere alla semifinale, in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Il primo turno non contempla infatti supplementari e rigori.

L’eventuale semifinale contro l’Inter si giocherebbe il 28 maggio alle 17 sempre allo Stadio Ricci di Sassuolo.

La finale è in programma per martedì 31 alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Tutte le gare dei playoff saranno trasmesse in diretta su Sportitalia.