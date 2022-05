Primavera Best Awards, Agostini miglior allenatore

16 mag 2022

Alessandro Agostini è stato votato dai colleghi come miglior allenatore del campionato Primavera 1 TIMVISION per la stagione 2021/22 nell’ambito del “Primavera Best Awards”, galà organizzato da Sportitalia al termine della regular season.

Grande soddisfazione anche per Luigi Palomba, inserito nella Top 11 del torneo tra i migliori difensori: il centrale classe 2003 ha ritirato il premio accompagnato dal responsabile del settore giovanile Bernardo Mereu. I rossoblù hanno chiuso la stagione regolare da terzi classificati, guadagnandosi l’accesso alle fasi finali per l’assegnazione dello Scudetto: il cammino inizierà dai quarti di finale contro la Sampdoria.

“Ringrazio Sportitalia e tutti i colleghi che mi hanno votato, aver ottenuto questo riconoscimento mi rende molto orgoglioso. – ha commentato mister Agostini nel video-messaggio trasmesso durante l’evento – Voglio a mia volta complimentarmi con tutti gli allenatori: se questo campionato ha raggiunto un livello così alto è merito di chi ha preparazione, qualità e idee per valorizzare i giovani. Ringrazio infine tutte le persone che sono state al mio fianco durante il percorso: da Daniele Conti ai magazzinieri, con una menzione speciale per i miei ragazzi che dal primo allenamento hanno messo in campo tutto quello che avevano”.

Dal palco è intervenuto Luigi Palomba, presente negli studi di Milano: “Dobbiamo ringraziare mister Agostini, è stato fondamentale per tutti noi. Siamo ai playoff e non vediamo l’ora di cominciare, proveremo a ottenere il meglio”.

Per Bernardo Mereu: “È stata una stagione importante per il nostro settore giovanile. Il premio a mister Agostini è un riconoscimento per tutto il suo grande lavoro, svolto in sinergia con il direttore sportivo della Primavera Pierluigi Carta e il coordinatore tecnico Daniele Conti”.