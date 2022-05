Primavera, vince l'Empoli all'ultima

15 mag 2022

Niente da fare per la Primavera rossoblù a Empoli: passano gli azzurri per 1-0 con un gol di Peralta dopo dieci minuti. Kourfalidis e compagni chiudono la regular season con un terzo posto frutto di un campionato straordinario, costellato di vittorie prestigiose che hanno reso onore al grande lavoro svolto quotidianamente dalla squadra. Fra pochi giorni al via i playoff: i rossoblù incontreranno ai quarti la Sampdoria.

EMPOLI SUBITO AVANTI

I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 10’: eurogol di Peralta che carica il destro da fuori area e insacca sotto l’incrocio senza possibilità per Lolic. Il Cagliari reagisce con Del Pupo che trova in buona posizione Tramoni: troppo debole la conclusione del corso.

ROSSOBLÙ SOTTO ALL’INTERVALLO

Il primo tempo si chiude con poche emozioni, il Cagliari ci prova ma non riesce a recuperare lo svantaggio. L’Empoli controlla e gestisce senza troppi patemi: si va al riposo con gli azzurri avanti di un gol.

AL VIA LA RIPRESA

Nei primi minuti del secondo tempo la trama della gara non cambia fino al 65’, quando Delpupo chiama Hvalic al grande intervento su un rasoterra da dentro l’area.

TRAMONI SFIORA IL PARI

La più importante chance del pari arriva al 68’ con Tramoni: il suo tentativo con l’esterno mancino sfiora il palo alla destra del portiere. Qualche minuto più tardi ci prova il neo-entrato Pulina, ancora attento l’estremo difensore empolese.

TERZO POSTO IN CAMPIONATO

Negli ultimissimi minuti di gara prima Pulina poi Tramoni si rendono pericolosi, ma nel complesso l’Empoli ha legittimato il vantaggio del primo tempo disputando una partita impeccabile. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la fine della regular season: i rossoblù chiudono con uno splendido terzo posto e si preparano ad affrontare la Sampdoria ai quarti.



LE PAROLE DI MEREU

Al termine del match le parole del responsabile del Settore giovanile rossoblù Bernardo Mereu: “Chiudiamo con un fantastico terzo posto, effetto del grande lavoro che i ragazzi, lo staff tecnico e Daniele Conti hanno fatto in questa stagione sin dal primo giorno di preparazione. Oggi dobbiamo rendere onore all’Empoli che ha giocato un’ottima partita. Andiamo ai playoff con la consapevolezza di chi è conscio delle sue qualità e non deve avere ansie particolari. Sappiamo che questo gruppo può giocarsela con tutti, lo ha dimostrato in ogni gara al cospetto dei rivali più accreditati. I ragazzi hanno voglia di continuare a impreziosire il loro cammino e daranno tutto fino all’ultimo anche nella fase a eliminazione diretta”.