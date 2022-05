Mereu: "Altra grande soddisfazione"

11 mag 2022

Dopo la netta vittoria della Primavera rossoblù contro la Juventus all'Unipol Domus, nell'ultima gara interna della stagione, a parlare è il Responsabile del Settore Giovanile Bernardo Mereu.

GRANDE LAVORO

"Il successo odierno è l'ennesima soddisfazione di un'annata di altissimo livello per la Primavera e per tutto il nostro vivaio", commenta. "Giocare nel nostro stadio davanti a tanti tifosi dà ulteriore pregio a tutto il lavoro fatto dai ragazzi, dallo staff tecnico, Daniele Conti e dalla Società non solo in questi mesi ma nel corso degli anni. Quando si porta avanti un progetto con basi solide è probabile che i risultati continuino ad arrivare anche quando cambiano degli equilibri, ed è quello che sta succedendo con l'evoluzione del percorso di Alessandro Agostini".

OBIETTIVO SECONDO POSTO

"Dobbiamo inseguire il secondo posto fino alla fine", continua Mereu. "Questo gruppo lo merita e sino all'ultimo ci proverà, anche perché la giornata conclusiva presenta degli scontri diretti decisivi ed entusiasmanti. Vivere queste esperienze, giocare partite del genere è molto formativo per i giovani, e in tal senso quello che stiamo facendo con le nostre Under 16 e 15 - nel weekend in campo per gli ottavi di finale della corsa Scudetto - e 14 Pro a livello nazionale significa moltissimo, senza dimenticare il crescendo dell'Under 17 che ha chiuso molto bene la stagione regolare".