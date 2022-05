La Primavera vince all'Unipol Domus

11 mag 2022

La Primavera rossoblù si regala l’ennesima perla della stagione davanti agli oltre mille tifosi presenti all’Unipol Domus: una cornice di lusso per una splendida vittoria contro la Juventus. 2-0 il risultato che regala tre punti al Cagliari e la possibilità di giocarsi all’ultima giornata il secondo posto con l’Inter, distante solo due punti. Decisiva la doppietta di Gagliano nel primo tempo. Kourfalidis e compagni chiuderanno la regular season domenica 15 maggio alle 14 contro l’Empoli in trasferta.

LE SCELTE INIZIALI

I rossoblù scendono in campo con il consueto 4-3-3, con qualche novità rispetto all’ultima uscita con il Pescara. In porta gioca D’Aniello; davanti a lui Zallu, Palomba, Obert e Secci. A centrocampo spazio a Carboni, Kourfalidis e Cavuoti; in attacco si muove il tridente targato Luvumbo-Desogus-Gagliano.

CAGLIARI AVANTI

Sin dai primi minuti è il Cagliari la squadra più pericolosa in campo: dopo appena 5’ Desogus e Gagliano sfiorano il gol nel giro di pochi secondi. Il meritato vantaggio arriva al 26’ con Gagliano: la Juventus pasticcia dalla rimessa dal fondo e regala la sfera a Cavuoti, rapido nel servire a Gagliano una palla solo da spingere in rete.

DOPPIETTA DI GAGLIANO

Il dominio rossoblù prosegue anche dopo il vantaggio, più contratti gli ospiti che non riescono a creare pericoli dalle parti di D’Aniello. Poco prima di andare negli spogliatoi Gagliano riceve sulla destra, converge verso il centro e lascia partire il mancino che batte Senko per la doppietta personale che vale il 2-0 all’intervallo.

CHANCE PER LUVUMBO E DESOGUS

Nella ripresa la trama non cambia, con il Cagliari in totale controllo del gioco. Al 57’ Luvumbo ha sul mancino l’occasione per il terzo gol, ma spara alto. Pochi minuti dopo D’Aniello viene chiamato in causa per la prima volta: risponde presente su Sekularak. Chiude il trittico di occasioni Desogus al 65’: fuori di un soffio la sua conclusione dai venti metri dopo una bella azione personale.

VINCE IL CAGLIARI

Negli ultimi minuti c’è gloria anche per D’Aniello, quando all’86’ l’arbitro concede un rigore alla Juventus: il portiere di casa con freddezza intuisce la direzione del tiro di Cerri e para con i piedi. I quattro minuti di recupero sono la meritata passerella per i rossoblù che si portano a -2 dall’Inter e vanno a Empoli a giocarsi la possibilità di chiudere al secondo posto la regular season.