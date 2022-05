Roma-Cagliari Primavera 2-1, ma è playoff

01 mag 2022

La Primavera rossoblù sbarca ai playoff. Lo fa con tre partite di anticipo sulla fine della stagione regolare, cogliendo così un traguardo storico per il club. I ragazzi guidati da Alessandro Agostini affronteranno i prossimi impegni – contro Pescara, Juventus ed Empoli - con l’obiettivo di crescere ulteriormente e affrontare poi la post-season. Ininfluente, anche se amara, la sconfitta per 2-1 in casa della capolista Roma, arrivata nel finale dopo l’iniziale vantaggio di Desogus. Decidono i gol di Cherubini e Satriano, nonostante una gara che ha visto il Cagliari creare un numero più alto di azioni da gol.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini decide di affrontare la Roma con il 4-2-3-1 che ha dato tante soddisfazioni nelle ultime giornate: in porta gioca D’Aniello; in difesa Zallu, Palomba, Obert e Secci. Mediana di assoluta qualità con il doppio regista Carboni-Conti; sulla trequarti sono Tramoni, Desogus e Delpupo a muoversi a sostegno della punta centrale Luvumbo.

CAGLIARI SUBITO RIPRESO

Bastano 7 minuti ai rossoblù per passare in vantaggio: Desogus dal dischetto spiazza il portiere. Pochi minuti per festeggiare però, perché la reazione della Roma è irruente e Cherubini trova subito il pari. Al 20’ la gara è sull’1-1.

LUVUMBO SFIORA IL GOL

L’occasione più importante del primo tempo passa dai piedi di Luvumbo alla mezz’ora: sulla sua conclusione si immola Ndiaye salvando miracolosamente i giallorossi. Si va al riposo sul pari.

EPISODI DUBBI A INIZIO RIPRESA

A inizio ripresa Luvumbo in area controlla e sposta il pallone, costringendo Keramitsis a metterlo giù: l’arbitro lascia correre. Al 52’ un'incornata vincente di Desogus viene annullata per un fuorigioco millimetrico.

LA ROMA LA VINCE ALLO SCADERE

All’87’ Satriano punisce il Cagliari con un piattone che si insacca sotto la traversa. Doccia fredda per i rossoblù, che con grande cuore ci provano fino all’ultimo ma escono da Trigoria sconfitti per 2-1.



LE PAROLE DI AGOSTINI

Il tecnico della Primavera si gode la matematica certezza dei playoff: “Questo è un traguardo straordinario, per l’importanza assoluta di un risultato del genere e per tutto ciò che stiamo facendo dal primo giorno di allenamenti”, spiega Agostini. “I ragazzi, lo staff, tutto il gruppo sta lavorando in maniera sublime e non vogliamo fermarci qui perché dobbiamo fare il massimo delle nostre possibilità. Siamo felici e orgogliosi, non abbiamo mai mollato neanche nei momenti più complicati, continuiamo a pensare una gara alla volta come sempre poi si vedrà dove arriveremo. I playoff della Primavera – che avevamo sfiorato nelle precedenti due stagioni - sono lo specchio del lavoro del club con i giovani, si uniscono a quelli che disputeranno Under 16 e Under 15, ai tanti ragazzi maturati in questi mesi in un lavoro collettivo di alto livello”.

Sulla gara di Trigoria: “C’è amarezza per avere perso immeritatamente una gara prevedibilmente molto tosta, al cospetto della prima della classe che ha dimostrato il suo valore. Noi non siamo stati da meno, come all’andata abbiamo giocato alla pari di un rivale molto forte e andiamo via dal campo con rammarico. In queste sfide non puoi permetterti errori, la minima disattenzione la paghi e così è stato”.



IL TABELLINO

ROMA-CAGLIARI PRIMAVERA 2-1

ROMA: Mastrantonio, Vicario, Tripi, Tahirovic (58' Pagano), Satriano, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti (82' Oliveras), Louakima (58' Missori), Cherubini (82' Cassano), Keramitsis (72' Feratovic). A disp.: Del Bello, Menegucci, Di Bartolo, Vetkal, Liburdi, Costa, Misitano. All.: De Rossi

CAGLIARI: D'Aniello, Zallu, Obert, Palomba, Conti, Delpupo (90' Pulina), Desogus (77' Yanken), Carboni (77' Schirru), Tramoni (85' Masala), Secci, Luvumbo. A disp.: Lolic, Masala, Corsini, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Astrand, Sulis. All.: Agostini

ARBITRO: Sig. Feliciani (Sez. Teramo)

AMMONIZIONI: Conti (C), Satriano (R), Desogus (C), Vicario (R), Delpupo (C)

RETI: 7' rig. Desogus (C), 21' Cherubini (R), 87' Satriano (R)