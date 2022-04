Agostini: "Punto prezioso"

21 apr 2022

Prova solida e striscia positiva che si allunga, con un pizzico di rammarico per la mancata vittoria. La sintesi del pensiero di Alessandro Agostini, il mister della Primavera rossoblù che analizza così il 2-2 in casa dell’Hellas Verona.

“L’avversario, storicamente visti gli ultimi confronti diretti, era di quelli duri capaci di metterci in difficoltà", spiega il tecnico. "Gara subito intensa, tirata, con grande equilibrio e dove entrambe non hanno speculato, cercando in ogni momento di superarsi. Prendiamo questo punto che fa classifica e ci permette di continuare il nostro straordinario cammino, sicuramente un po’ di amarezza c’è perché in molte fasi della gara avevamo il pallino in mano e non abbiamo concretizzato”.

“Abbiamo approcciato bene la partita andando subito vicini al gol - continua Agostini - non siamo stati brillantissimi sul loro vantaggio così come sul pareggio e in alcune situazioni nel finale, ma se rivedo l’occasione di Luvumbo, i tiri di Kourfalidis, Desogus e Tramoni, tante azioni costruite collettivamente a ridosso dell’area, sono soddisfatto perché per l’ennesima volta ho ammirato una squadra compatta, che sa quello che vuole e deve fare per raggiungere gli obiettivi. Torniamo a casa con ulteriore consapevolezza, consci che ancora non abbiamo fatto niente e che avremo qualche giorno in più preparare le prossime, probanti sfide decisive per la chiusura di regular season”.