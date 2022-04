Primavera, pari a Verona

21 apr 2022

+ -

Pareggio per 2-2 per la Primavera rossoblù, che torna da Verona con un punto utile per proseguire la corsa nella zona nobile del campionato, quando mancano quattro partite alla fine della regular season. Desogus impatta subito la rete di Yeboah, poi nella ripresa è Grassi a riagguantare dopo la prodezza di Cavuoti, in un match tirato nel quale entrambe le squadre avevano costruito diverse opportunità per vincerlo.

LE SCELTE

Agostini torna al 4-3-2-1 con Yanken riferimento offensivo supportato da Desogus e Luvumbo, mentre in mediana torna capitan Kourfalidis dopo l’operazione al naso e affianca Cavuoti e Conti; in difesa, davanti a D’Aniello, Zallu e Secci esterni con Iovu-Palomba coppia centrale.

GARA VIVACE

Le squadre si allungano presto e ci sono spazi per lo spettacolo. I rossoblù fanno la partita ma l’Hellas è squadra coriacea che non arretra, rispondendo colpo su colpo con fisicità e organizzazione. La prima emozione all’11’ quando Kourfalidis calcia alto di poco un pallone macinato dalla solita iniziativa personale di Luvumbo sulla destra. Succede poco a livello di opportunità da gol nei primi 20’, con il Cagliari che si fa preferire ma non incide, anche se al 26’ Cavuoti al limite dell’area si libera da campione con lo “scavetto” su Ghilardi ma calcia fuori misura.

BOTTA E RISPOSTA

Alla mezzora l’Hellas la sblocca con una fiammata: manovra sulla trequarti, Florio illumina con un pallonetto nel cuore dell’area isolana dove Yeboah si infila tra i centrali e batte D’Aniello. La reazione è immediata, Desogus contende un pallone a Ghilardi, sportellata sul numero 10 ospite e rigore che lui stesso trasforma con freddezza. Al 39’ è enorme la chance per Luvumbo: l’angolano sfreccia, si auto-lancia, dribbla il portiere ma a porta sguarnita manda fuori il destro da posizione estremamente vantaggiosa seppur non ravvicinata.

EQUILIBRIO E LOTTA

I ragazzi di Agostini iniziano la ripresa da padroni e al 49’ Cavuoti trova una splendida rete: sponda di Yanken e sassata dal limite che inchioda Kavila. I rossoblù controllano e al 60’ Yanken ruba palla a Terracciano e scarica su Desogus, il cui tiro è bloccato in due tempi da Kavila. Inizia la girandola di sostituzioni, ma al 66’ pareggia l’Hellas: Grassi vince il contrasto sulla trequarti e infila D’Aniello con un siluro mancino. Al 76’ Kivila è decisivo su Tramoni, che dal limite calcia bene sul primo palo ma trova la ottima risposta del portiere di casa. Dopo il 2-2 il Cagliari rimette le mani sul pallino del match ma non trova il guizzo giusto, e nel recupero Bosilj per due volte è clemente sciupando le occasioni per il 3-2 veneto.



IL TABELLINO

HELLAS VERONA: Kivila; Calabrese, Florio (79′ Colistra), Yeboah (87′ Caia), Pierobon, Joselito, Terracciano, Grassi, Kakari, Anwar Mediero (69′ Bosilj), Ghilardi. A disposizione: Toniolo; Patuzzo, Ebengue’, Redondi, Turra, Kemppainen, Diaby, Bragantini, Cisse. Allenatore: Nicola Corrent

CAGLIARI: D’Aniello; Zallu, Palomba, Conti (79′ Carboni), Iovu, Kourfalidis (65′ Delpupo), Desogus (65′ Tramoni), Cavuoti (72′ Schirru), Secci, Yanken, Luvumbo (79′ Vinciguerra). A disposizione: Fusco; Masala, Corsini, Vitale, Sulis, Coriano. Allenatore: Alessandro Agostini

RETI: 30′ Yeboah (V), 33′ Desogus (C), 50′ Cavuoti (C), 67′ Grassi (V)

AMMONITI: 48′ Desogus (C), 60′ Kourfalidis (C), 88′ Iovu (C), 89′ Ghilardi (V)