Agostini: “Siamo una squadra vera”

16 apr 2022

+ -

A Napoli la Primavera rossoblù infila la terza vittoria consecutiva. Un 2-1 che lascia pienamente soddisfatto il tecnico Alessandro Agostini: di seguito le sue parole al termine dell’incontro.

PROVA DI MATURITÀ

“Ancora una volta non posso che complimentarmi con i ragazzi, serviva una prova di forza e maturità contro un avversario ostico e così è stato. Abbiamo disputata una gara quadrata e precisa, colpendo nei momenti giusti: andiamo via da Napoli con tre punti meritati”.

TESTA AL VERONA

“Mancano cinque partite al termine, questo significa che in palio ci sono ancora quindici punti: la classifica è corta, ribadisco sempre che tutto può cambiare in fretta fino all’ultimo. I ragazzi sanno che non esiste abbassare la guardia o pensare a qualcosa che non sia la prossima gara: dopo il meritato riposo ci concentreremo sulla trasferta di Verona”.

TUTTI INSIEME

“Luvumbo ha segnato il quarto gol consecutivo, Desogus ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque gare e questo dimostra l’ottimo stato di forma dei miei attaccanti. Quello che più conta però è l’apporto di tutta la squadra: stiamo giocando bene, siamo una squadra vera, propositiva, che non rinuncia mai ad attaccare. Qui non si parla di singoli ma di un gruppo che crede realmente nel lavoro svolto quotidianamente durante gli allenamenti”.