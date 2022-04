Primavera, ancora una vittoria: 1-0 al Torino

12 apr 2022

La Primavera vince ancora e lo fa di misura contro il Torino tra le mura amiche: ai rossoblù basta il gol di Luvumbo nella ripresa per fissare il risultato sull’1-0 e proseguire il cammino verso i playoff. I ragazzi di Agostini si godono i tre punti ben consapevoli che il tempo di riposare è poco: sabato si gioca a Napoli.

LE SCELTE INIZIALI

C’è un importante ritorno nell’undici scelto da Alessandro Agostini per affrontare il Torino: dopo un lungo stop Del Pupo è di nuovo tra i titolari, schierato in mediana con Schirru e Carboni. In difesa gioca Walukiewicz in prestito dalla prima squadra, con lui Iovu, Sulis e Secci. Davanti Tramoni e Desogus agiscono a sostegno della punta centrale Yanken.

IL VENTO PROTAGONISTA

I primi venti minuti dell’incontro sono fortemente condizionati dal vento che soffia sopra Asseminello: entrambe le squadre non riescono a giocare in modo ordinato e la gara risulta spezzettata e avara di reali occasioni da gol o azioni manovrate.

PRIMO TEMPO SENZA GOL

Il primo squillo del match è di Tramoni al 18’: debole il suo mancino a giro da dentro l’area. Con il passare dei minuti i rossoblù riescono a mettere sotto pressione il Torino creando le azioni più pericolose della prima frazione: quella sicuramente più spettacolare arriva al 40’, quando Desogus si inventa un elastico dalla sinistra calciando poi a rientrare con il destro e costringendo il portiere all’intervento. Il Cagliari chiude in attacco, ma il risultato non cambia: al riposo senza reti.

AL VIA LA RIPRESA

Il Torino si fa vedere dalle parti di D’Anielllo per la prima volta al 46’ con Baeten che colpisce il palo. I padroni di casa hanno la grande chance del vantaggio al 58’ con Desogus, che approfitta di un errore di un difensore per presentarsi a tu per tu con il portiere: largo il suo tentativo.

LUVUMBO PORTA AVANTI IL CAGLIARI

L’1-0 rossoblù arriva al 68’ e porta la firma di Zito Luvumbo, entrato in campo qualche minuto prima al posto di Tramoni: il tentativo di cross dell’angolano diventa un tiro che inganna il portiere e si insacca in rete.

VITTORIA DI MISURA

Il vantaggio non deconcentra i rossoblù, compatti e precisi durante gli accorati minuti finali del match e attenti a non concedere spazi al Torino. All’84’ Carboni può sigillare il risultato ma il suo tiro si spegne sul palo. Sono quattro i minuti di recupero, ai granata non bastano per agguantare il pareggio: passa il Cagliari 1-0. 



LE PAROLE DI AGOSTINI

"Abbiamo trovato un avversario tosto, che ha combattuto per ottenere il risultato. È una vittoria che aumenta la nostra consapevolezza, preziosa per il futuro. Ci aspettano due gare toste contro Napoli e Verona, dobbiamo continuare così perché la classifica non permette di rilassarsi. Sono felice per l'atteggiamento di tutti, chiunque entra dà un apporto fondamentale ed è la soddisfazione più grande".



IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO PRIMAVERA 1-0

CAGLIARI: D’Aniello, Iovu, Delpupo (53’ Luvumbo),Desogus (78’ Corsini), Carboni, Schirru, Walukiewicz (63’ Vitale), Tramoni (53’ Cavuoti), Sulis, Secci, Yanken (63’ Vinciguerra). A disp. Fusco, Conti, Masala, Caddeo, Pulina, Astrand, Murru.

TORINO: Milan, Pagani, Savini (72’ Rosa),Anton, Baeten, N’Guessan, Angori, Wade (55’ Della Valle), Lindkvist, Zanetti, Gineitis (80’ Ansah). A disp. Vismara, Fiorenza, Di Marco, Sassi, Polenghi, Reali, Giorcelli, D’Agostino.

ARBITRO: Matteo Centi della Sez di Terni

AMMONIZIONI: Schirru (C),Baeten (T),Anton (T),Sulis (C), N’Guessan (T),Zanetti (T), Vitale (C), Vinciguerra (C)

RETI: 68’ Luvumbo