La Primavera vince in trasferta

09 apr 2022

La Primavera rossoblù riprende il suo cammino portando a casa tre punti dalla delicata trasferta contro il Milan, dopo un match folle e dai mille volti, anche se praticamente sempre dominato dai ragazzi di Agostini. Decidono la doppietta di Luvumbo e le reti di Desogus e Vinciguerra. L’incontro termina 4-2 in favore del Cagliari, non basta ai rossoneri il rigore di Nasti poco prima del novantesimo che aveva accorciato le distanze, ristabilite da Luvumbo al 96’. Nel primo tempo a una perla di Desogus ha risposto Di Gesù, nella ripresa Luvumbo si è inventato un tiro a giro da campione e Vinciguerra ha sfruttato un’indecisione del difensore avversario con cinismo e fiuto del gol. Il successo in quel di Milano significa tantissimo in vista della volata finale che porterà ai playoff: il prossimo appuntamento è fissato per martedì 12 contro il Torino in casa.

LE SCELTE INIZIALI

Il 4-2-3-1 è lo schieramento scelto da Alessandro Agostini per affrontare il Milan, con Yanken punta centrale e Luvumbo-Tramoni-Desgous a sostegno sulla trequarti. In mediana Conti e Cavuoti a copertura della linea difensiva composta da Zallu, Iovu, Palomba e Noah; tra i pali torna D’Aniello.

DOPPIA CHANCE YANKEN

Il vero protagonista dei primi dieci minuti di gara è il vento, che soffia forte sorprendendo entrambe le squadre. Gli squilli iniziali sono del Cagliari: al 15’ Yanken non riesce a incidere su una ribattuta del portiere da distanza ravvicinata, tre minuti più tardi è ancora il belga protagonista con un colpo di testa che si spegne sulla traversa.

DI GESÙ SPAVENTA IL CAGLIARI

Il Milan comincia a farsi vedere davanti con Di Gesù, pericoloso in tre occasioni: la più clamorosa al 27’ al termine di una bella azione dei padroni di casa che si conclude con il numero 7 solo davanti a D’Aniello, alta la sua conclusione.

EUROGOL DI DESOGUS

Al 33’ Luvumbo si lancia in un’azione solitaria che ubriaca i difensori milanisti costretti a metterlo giù al limite dell’area: Conti calcia la punizione, la barriera respinge ma sulla respinta si avventa Desogus che senza pensarci due volte conclude di sinistro. La sfera si infila sotto l’incrocio.

PAREGGIO DEL MILAN

Il Milan non si lascia abbattere dallo svantaggio e reagisce con carattere: al 40’ D’Aniello non è impeccabile sulla conclusione di Borges, il palo salva gli ospiti. Due minuti più tardi un cross dalla sinistra trova Di Gesù solo in area, efficace il suo destro a incrociare per l’1-1. Si va al riposo sul pari.

ZITO MARAVILLA

I ritmi nella ripresa sono frenetici sin dalle prime battute. Al 54’ Luvumbo illumina il Centro Sportivo Vismara con un gol da cineteca: l’angolano punta la difesa rossonera, rientra sul sinistro e dal limite lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo all’estremo difensore di casa. Cagliari ancora avanti.

I ROSSOBLÙ DIFENDONO IL VANTAGGIO

Come dopo il primo svantaggio la reazione del Milan non si fa attendere, pochi però i pericoli per D’Aniello. Agostini cambia Conti e Tramoni con Carboni e Del Pupo, poco dopo Vinciguerra sostituisce Yanken. Passata l’ora di gioco la lotta in mezzo al campo è sempre più protagonista.

MILAN IN DIECI UOMINI

Al 75’ un tarantolato Luvumbo crea ancora una volta scompiglio tra le fila della retroguardia rossonera, con Nsiala che commette fallo nel tentativo di fermarlo: secondo giallo del match per lui e Milan che si ritrova in dieci uomini.

VINCIGUERRA CALA IL TRIS

A dare l’impronta decisiva alla gara è Vinciguerra all’81', che con furbizia e abilità brucia Obaretin in campo aperto e si immola a tu per tu con Desplances battendolo da pochi passi. Per il classe 2005 è la seconda marcatura in stagione, per il Cagliari è la giocata che vale il 3-1.

VINCE IL CAGLIARI

Quando l’incontro sembra ormai essere sui binari giusti per i rossoblù, il Milan accorcia le distanze con Nasti su rigore all’88’. I sei minuti di recupero decretati dall’arbitro mostrano i padroni di casa alla disperata ricerca del terzo gol, ma prima D’Aniello chiude la saracinesca, poi Luvumbo mette la parola fine all’incontro: al 96’ l’angolano segna il 4-2 finale.



IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI PRIMAVERA 2-4

MILAN: Desplanches; Borges, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Di Gesщ, Tolomello (78′ Obaretin), Robotti; Roback (60′ El Hilali), Lazetic (60′ Nasti), Capone (81′ Foglio). All. Giunti. A disp. Bartoccioni, Psefits, Camara, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu, Traore

CAGLIARI: D’Aniello; Zallu, Palomba, Iovu, Astrand; Conti (61′ Del Pupo), Cavuoti (85′ Pulina); Tramoni (61′ Carboni), Luvumbo, Desogus (85′ Schirru); Yanken (70′ Vinciguerra). All. Agostini. A disp. Lolic, Masala, Corsini, Vitale, Sulis, Secci Arbitro: Scarpa di Collegno

AMMONIZIONI: Tolomello, Bozzolan (M), Tramoni (C)

ESPULSIONI: Nsiala per doppio giallo (M), Zallu per doppio giallo (C)

RETI: 36′ Desogus (C), 41′ Di Gesù (M), 54′ Luvumbo (C), 81′ Vinciguerra (C), 88′ rig. Nasti (M), 90+6′ Luvumbo (C)