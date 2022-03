Primavera, battuto 2-1 il Bologna

20 mar 2022

La Primavera infila la seconda vittoria consecutiva, battendo il Bologna 2-1 tra le mura di Assemini. Una sfida intensa e combattuta dal primo all’ultimo minuto, con protagoniste due ottime squadre. Caparbi, solidi e vincenti i rossoblù di mister Agostini, passati in vantaggio con Desogus su rigore dopo appena 2’. Il pareggio di Paananen nel primo tempo è stato poi nuovamente ribaltato da un bellissimo gol di Kourfalidis in compartecipazione con Desgous a inizio ripresa. Nei minuti finali si è visto il solito carattere e la consueta attenzione difensiva che ha contraddistinto questa squadra fin qui. Grazie agli stop di Inter e Fiorentina il Cagliari torna al secondo posto in classifica, approcciando con il sorriso la prossima settimana senza gare, in attesa di tornare in campo a inizio aprile con l’Atalanta.

LE SCELTE INIZIALI

Una formazione con qualche novità quella scelta da mister Agostini per affrontare il Bologna: al centro della difesa gioca Corsini in coppia con Iovu, Secci e Zallu i terzini. Mediana affidata a Conti, Cavuoti e Kourfalidis. Tra le linee si muove Desogus, di ritorno dall’infortunio; davanti spazio a Luvumbo e Yanken.

DESOGUS DOPO DUE MINUTI

Bastano appena due minuti al Cagliari per passare in vantaggio: Luvumbo, lanciato nello spazio da un tocco di prima intenzione di Desogus, viene atterrato in area e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto Desogus spiazza Bagnolini per l’1-0 rossoblù al 2’.

ANCORA CAGLIARI PERICOLOSO

Al 18’ i ragazzi di Agostini hanno due occasioni per raddoppiare nel giro di pochi secondi: prima con una conclusione dal limite di Kourfalidis bloccata dal portiere, poi con un colpo di testa di Zallu da distanza ravvicinata fuori di pochissimo. Qualche minuto più tardi è Yanken a impattare tutto solo un corner di Conti, si salvano gli ospiti.

PAREGGIO DEL BOLOGNA

Il Bologna pareggia all’improvviso al 34’, in un momento di calma del match: segna Paananen approfittando di un buco difensivo sul campanile alzato da Raimondo in anticipo su D’Aniello. Prima di andare al riposo Conti spaventa Bagnolini con una conclusione a giro dall’angolo destro dell’area. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

NUOVO VANTAGGIO CON KOURFALIDIS

Come nella prima frazione, i minuti iniziali del secondo tempo sorridono al Cagliari che si riporta in vantaggio al 48’ con Kourfalidis: bravo il capitano a controllare con il petto un’apertura straordinaria di Desogus e incrociare non lasciando scampo al portiere.

ALTA INTENSITÀ

Il 2-1 costringe il Bologna a riversarsi in avanti alla caccia del pareggio, aprendosi alle ripartenze del Cagliari che in attacco può contare sulla velocità del nuovo entrato Vinciguerra. Gli ultimi venti minuti sono di estrema intensità, continui i capovolgimenti di fronte e le occasioni da entrambe le parti.

VITTORIA DI CARATTERE

L’arbitro segnala 4 minuti di recupero. Il Bologna ci prova fino alla fine e al 94’ Raimondo non c’entra lo specchio della porta in girata da vicinissimo. Per i ragazzi di Agostini è l’ultimo brivido di giornata: il fischio del direttore di gara vuol dire tre punti e secondo posto riconquistato. In arrivo un più che meritato riposo prima di tornare in campo con l’Atalanta a inizio aprile.



LE PAROLE DI CONCAS (VICE ALLENATORE)

“Chiudiamo un bel filotto di partite con un'altra vittoria. Siamo felici perché sono punti preziosi e soprattutto arrivano dopo una prestazione di grande compattezza. Siamo stati meno brillanti e incisivi in fase di costruzione e in termini di qualità, sopperendo con l'attenzione e l'intensità. Tutti danno sempre un apporto prezioso, oggi Corsini ha fatto una grande prova in un ruolo inedito all'esordio da titolare, ma chiunque entri dall'inizio o in corsa è sempre puntuale. Dobbiamo andare avanti così, non pensiamo alla classifica molto bella ma gara dopo gara, a cominciare dall'Atalanta dopo la sosta per un nuovo scontro diretto”.



IL TABELLINO

CAGLIARI-BOLOGNA PRIMAVERA 2-1

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu, Iovu, Corsini, Secci, Conti (75' Carboni), Kourfalidis, Desogus (84' Sulis), Luvumbo, Cavuoti (75'Schirru), Yanken (61’ Vinciguerra). A disposizione: Lolic, Fusco, Caddeo, Vitale, Pulina, Murru, Coriano. All. Alessandro Agostini.

BOLOGNA: Bagnolini, Amey, Stivanello, Urbanski (87’ Cupani), Raimondo, Pagliuca, Paanen, Bynoe, Wallius, Mercier (57′ Rocchi), Anann. A disposizione: Albieri, Acquah, Sakho, Casadei, Arnofoli, Cossalter, Pietrelli, Lahdenmaki. All. Luca Vigiani

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma

AMMONIZIONI: Luvumbo (C), Bagnolini, Amey (B)

RETI: 2’ Desogus rig. (C), 34’ Paananen (B), 48’ Kourfalidis (C)